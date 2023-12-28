28 декабря 2023

В Тюмени опровергли сообщение об отмене концерта Лолиты

© Служба новостей «URA.RU»
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Алессандро Сафина в Конгресс-центре. Екатеринбург, концерт, зрительный зал, представление, партер, публика, зрители
Билеты на концерт Лолиты в Тюмени продолжают продавать на сайтах операторов Фото:

Билеты на концерт Лолиты в Тюмени продолжают продавать, несмотря на то, что на интернет-портале Тюменской филармонии исчезла афиша с анонсом выступления артистки. Как сообщили URA.RU в тюменском агентстве по продаже билетов, концерт никто не отменял, а принимающий зал имеет право не размещать никаких объявлений о мероприятиях, где площадку берут в аренду.

«На сайте Тюменской филармонии может и не быть афиши, потому что это арендное мероприятие — они вправе не выкладывать афиши в таком случае. Это внутренние тонкости процесса организации. Продажа билетов не закрыта и у нас сообщений об отмене нет», — рассказали URA.RU в агентстве по продаже билетов.

Сообщения об отмене концерта Лолиты в Тюмени появилось после публикации заявления в соцсетях от общественной организации «Зов народа», где общественники призвали запретить концерт артистки в столице региона. Ранее URA.RU писало, что для отмены концерта Лолиты в Тюмени необходимы веские основания, например проблемы с законом у артистки.

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Билеты на концерт Лолиты в Тюмени продолжают продавать, несмотря на то, что на интернет-портале Тюменской филармонии исчезла афиша с анонсом выступления артистки. Как сообщили URA.RU в тюменском агентстве по продаже билетов, концерт никто не отменял, а принимающий зал имеет право не размещать никаких объявлений о мероприятиях, где площадку берут в аренду. «На сайте Тюменской филармонии может и не быть афиши, потому что это арендное мероприятие — они вправе не выкладывать афиши в таком случае. Это внутренние тонкости процесса организации. Продажа билетов не закрыта и у нас сообщений об отмене нет», — рассказали URA.RU в агентстве по продаже билетов. Сообщения об отмене концерта Лолиты в Тюмени появилось после публикации заявления в соцсетях от общественной организации «Зов народа», где общественники призвали запретить концерт артистки в столице региона. Ранее URA.RU писало, что для отмены концерта Лолиты в Тюмени необходимы веские основания, например проблемы с законом у артистки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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