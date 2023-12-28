В Тюмени опровергли сообщение об отмене концерта Лолиты

29 декабря 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Билеты на концерт Лолиты в Тюмени продолжают продавать на сайтах операторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Билеты на концерт Лолиты в Тюмени продолжают продавать, несмотря на то, что на интернет-портале Тюменской филармонии исчезла афиша с анонсом выступления артистки. Как сообщили URA.RU в тюменском агентстве по продаже билетов, концерт никто не отменял, а принимающий зал имеет право не размещать никаких объявлений о мероприятиях, где площадку берут в аренду. «На сайте Тюменской филармонии может и не быть афиши, потому что это арендное мероприятие — они вправе не выкладывать афиши в таком случае. Это внутренние тонкости процесса организации. Продажа билетов не закрыта и у нас сообщений об отмене нет», — рассказали URA.RU в агентстве по продаже билетов. Сообщения об отмене концерта Лолиты в Тюмени появилось после публикации заявления в соцсетях от общественной организации «Зов народа», где общественники призвали запретить концерт артистки в столице региона. Ранее URA.RU писало, что для отмены концерта Лолиты в Тюмени необходимы веские основания, например проблемы с законом у артистки.

Билеты на концерт Лолиты в Тюмени продолжают продавать, несмотря на то, что на интернет-портале Тюменской филармонии исчезла афиша с анонсом выступления артистки. Как сообщили URA.RU в тюменском агентстве по продаже билетов, концерт никто не отменял, а принимающий зал имеет право не размещать никаких объявлений о мероприятиях, где площадку берут в аренду. «На сайте Тюменской филармонии может и не быть афиши, потому что это арендное мероприятие — они вправе не выкладывать афиши в таком случае. Это внутренние тонкости процесса организации. Продажа билетов не закрыта и у нас сообщений об отмене нет», — рассказали URA.RU в агентстве по продаже билетов. Сообщения об отмене концерта Лолиты в Тюмени появилось после публикации заявления в соцсетях от общественной организации «Зов народа», где общественники призвали запретить концерт артистки в столице региона. Ранее URA.RU писало, что для отмены концерта Лолиты в Тюмени необходимы веские основания, например проблемы с законом у артистки.