Пермский турагент рассказала, стоит ли ждать горящие путевки в 2024 году

В Перми снижение цен на горящие путевки будет не больше 10%

24 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пермякам не стоит ждать больших скидок на горящие путевки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Перми в 2024 году смогут съездить на отдых по горящим путевкам. Если покупать тур перед вылетом экономия на авиабилетах составит до 10%. Но цены на проживание останутся без изменений, рассказала URA.RU директор пермской туристической фирмы «А-тур» Алина Балыбердина. «Горящие путевки в этом году будут. Горящий тур появляется, если в самолете остались места. Поэтому перелет подешевеет на 10%, а проживание — нет», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Она добавила, что летом в разгар туристического сезона за два дня до вылета мест в хороших гостиницах не остается. Обычно в при покупке горящего тура предлагают либо бюджетные отели, либо самые дорогие. «Вы можете улететь на 15 дней в самую простую гостиницу. Или отдохнуть 6-7 дней в дорогом пятизвездочном отеле. Стоимость обоих туров будет примерно одинакова», — отметила турагент. Собеседница агентства уточнила, что лучше покупать путевки по программе раннего бронирования. Так можно выбрать хороший отель по соотношению цены и качества, а также сэкономить на стоимости тура. Ранее пермский турагент рассказала, когда выгодно лететь в отпуск. Два раза в год путевки дешевеют почти на 40%.

Жители Перми в 2024 году смогут съездить на отдых по горящим путевкам. Если покупать тур перед вылетом экономия на авиабилетах составит до 10%. Но цены на проживание останутся без изменений, рассказала URA.RU директор пермской туристической фирмы «А-тур» Алина Балыбердина. «Горящие путевки в этом году будут. Горящий тур появляется, если в самолете остались места. Поэтому перелет подешевеет на 10%, а проживание — нет», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Она добавила, что летом в разгар туристического сезона за два дня до вылета мест в хороших гостиницах не остается. Обычно в при покупке горящего тура предлагают либо бюджетные отели, либо самые дорогие. «Вы можете улететь на 15 дней в самую простую гостиницу. Или отдохнуть 6-7 дней в дорогом пятизвездочном отеле. Стоимость обоих туров будет примерно одинакова», — отметила турагент. Собеседница агентства уточнила, что лучше покупать путевки по программе раннего бронирования. Так можно выбрать хороший отель по соотношению цены и качества, а также сэкономить на стоимости тура. Ранее пермский турагент рассказала, когда выгодно лететь в отпуск. Два раза в год путевки дешевеют почти на 40%.