Пермский турагент рассказала, стоит ли ждать горящие путевки в 2024 году

Жители Перми в 2024 году смогут съездить на отдых по горящим путевкам. Если покупать тур перед вылетом экономия на авиабилетах составит до 10%. Но цены на проживание останутся без изменений, рассказала URA.RU директор пермской туристической фирмы «А-тур» Алина Балыбердина.
«Горящие путевки в этом году будут. Горящий тур появляется, если в самолете остались места. Поэтому перелет подешевеет на 10%, а проживание — нет», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.
Она добавила, что летом в разгар туристического сезона за два дня до вылета мест в хороших гостиницах не остается. Обычно в при покупке горящего тура предлагают либо бюджетные отели, либо самые дорогие. «Вы можете улететь на 15 дней в самую простую гостиницу. Или отдохнуть 6-7 дней в дорогом пятизвездочном отеле. Стоимость обоих туров будет примерно одинакова», — отметила турагент.
Собеседница агентства уточнила, что лучше покупать путевки по программе раннего бронирования. Так можно выбрать хороший отель по соотношению цены и качества, а также сэкономить на стоимости тура.
Ранее пермский турагент рассказала, когда выгодно лететь в отпуск. Два раза в год путевки дешевеют почти на 40%.
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