Пермяки пережили землетрясение в Алматы. Фото

23 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Полиция в Алматы обеспечила порядок во время ЧП (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Алматы (Казахстан) во время землетрясения минувшей ночью оказались и пермяки. Для кого-то оно было первым в жизни, другие были уже подготовлены к таким ЧП. О своих ощущениях они рассказали URA.RU. «Это первое землетрясение в моей жизни. Окно затрясло, кресло слегка поехало. Так странно, когда кресло под тобой начинает ехать… Мы сразу вышли на улицу. Страху натерпелись, но, к счастью, никто из знакомых не пострадал», — рассказала агентству Мария. Пермячка отметила, что всем пользователям Android за минуту до землетрясения на смартфоны пришло уведомление, а вот обладателям iPhone — нет. По словам Марии, местные жители говорят, что столь мощных толчков не ощущали уже давно. У Татьяны в Алматы живет сын с супругой. Для них это не первое землетрясение, поэтому они были готовы. «После первого землетрясения жена сына собрала тревожную сумку, и теперь она всегда у нее под рукой. В первые пару раз они действительно испытывали страх, но вчера быстро собрались, взяли сумку и вышли из дома», — поделилась Татьяна. Мария также отметила, что «тревожные чемоданчики» есть у многих жителей Алматы. В них аптечка, теплые вещи и вода. После вчерашнего она тоже решила завести такой набор. Землетрясение в Алматы в ночь на 23 января достигло мощности пяти баллов. В минздраве республики сообщали, что за медицинской помощью с различными травмами обратились 44 человека. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 балла находился на границе Киргизии и КНР. Волны дошли также до Курганской области и Пермского края. Жители высотки среди ночи выбежали из дома, почувствовав тряску Мария Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Алматы (Казахстан) во время землетрясения минувшей ночью оказались и пермяки. Для кого-то оно было первым в жизни, другие были уже подготовлены к таким ЧП. О своих ощущениях они рассказали URA.RU. «Это первое землетрясение в моей жизни. Окно затрясло, кресло слегка поехало. Так странно, когда кресло под тобой начинает ехать… Мы сразу вышли на улицу. Страху натерпелись, но, к счастью, никто из знакомых не пострадал», — рассказала агентству Мария. Пермячка отметила, что всем пользователям Android за минуту до землетрясения на смартфоны пришло уведомление, а вот обладателям iPhone — нет. По словам Марии, местные жители говорят, что столь мощных толчков не ощущали уже давно. У Татьяны в Алматы живет сын с супругой. Для них это не первое землетрясение, поэтому они были готовы. «После первого землетрясения жена сына собрала тревожную сумку, и теперь она всегда у нее под рукой. В первые пару раз они действительно испытывали страх, но вчера быстро собрались, взяли сумку и вышли из дома», — поделилась Татьяна. Мария также отметила, что «тревожные чемоданчики» есть у многих жителей Алматы. В них аптечка, теплые вещи и вода. После вчерашнего она тоже решила завести такой набор. Землетрясение в Алматы в ночь на 23 января достигло мощности пяти баллов. В минздраве республики сообщали, что за медицинской помощью с различными травмами обратились 44 человека. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 балла находился на границе Киргизии и КНР. Волны дошли также до Курганской области и Пермского края.