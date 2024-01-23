Свердловские ученые зафиксировали мощнейшее землетрясение на границе Китая и Кыргызстана

УрО РАН: на границе Китая и Кыргызстана произошло семибалльное землетрясение

23 января 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Ученые УрО РАН зафиксировали толчки магнитудой 7 баллов на границе Китая и Киргизии Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ученые института геофизики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) зафиксировали землетрясение на границе Китая и Кыргызстана. Первые толчки достигали 7 баллов. «На границе Китая и Кыргызстана произошло сильное землетрясение. Основной толчок составил 10 баллов. Магнитуда афтершоков достигала 5,7 балла. В период времени с 23.00 22 января до 05.00 23 января 2024 года (время местное) тектонических землетрясений и других сейсмических событий в Курганской, Челябинской и Свердловской областях региональными сейсмическими станциями Урала зарегистрировано не было», — говорится на сайте УрО РАН. Минувшей ночью на западе Китая, недалеко от границы с Кыргызстаном, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1 балла. Землетрясение случилось в уезде Ушу в префектуре Аксу. В результате землетрясения обрушились 47 домов. Подземные толчки ощущались даже в соседних странах — Кыргызстане и Казахстане.

Ученые института геофизики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) зафиксировали землетрясение на границе Китая и Кыргызстана. Первые толчки достигали 7 баллов. «На границе Китая и Кыргызстана произошло сильное землетрясение. Основной толчок составил 10 баллов. Магнитуда афтершоков достигала 5,7 балла. В период времени с 23.00 22 января до 05.00 23 января 2024 года (время местное) тектонических землетрясений и других сейсмических событий в Курганской, Челябинской и Свердловской областях региональными сейсмическими станциями Урала зарегистрировано не было», — говорится на сайте УрО РАН. Минувшей ночью на западе Китая, недалеко от границы с Кыргызстаном, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1 балла. Землетрясение случилось в уезде Ушу в префектуре Аксу. В результате землетрясения обрушились 47 домов. Подземные толчки ощущались даже в соседних странах — Кыргызстане и Казахстане.