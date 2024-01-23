В Челябинской области нашли более 4,5 тысячи участков для новостроек

В Челябинской области выявлено более 4,5 тысячи участков для строительства коттеджей, частных и многоквартирных домов. При этом на сайте регионального Росреестра доступно более 2,5 тысячи земельных участков, сообщили в пресс-службе управления Росреестра Челябинской области.
«По состоянию на 1 января 2024 года на территории Челябинской области выявлено 4206 участков и территорий для индивидуального жилищного строительства общей площадью 3465 га. Для строительства многоквартирных домов — 337 земельных участков площадью 1060 га» — говорится на сайте.
Неиспользуемые участки можно подобрать с помощью сервиса Росреестра. На сайте Росреестра доступно более 2,5 тысячи участков на Южном Урале. Также в ведомстве отметили, что в Челябинской области продолжается работа по выявлению и вовлечению в оборот свободных земельных участков для строительства.
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