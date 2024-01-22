Вице-губернаторы отправятся в тур поддержки бизнес-сообщества ХМАО

23 января 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Топ-чиновники правительства Югры отравятся в тур поддержки бизнеса Фото: Сергей Русанов © URA.RU Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев и вице-губернатор по экономразвитию Сергей Афанасьев с представителями региональных центров поддержки бизнеса начали серию поездок по муниципалитетам округа. Информацию опубликовал официальный сайт правительства округа. «Первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев, представители региональных центров поддержки бизнеса начинают серию поездок в муниципальные образования автономного округа. Цель визитов — представить бизнес-сообществу доступные ему меры поддержки, результаты развития отрасли за 2023 год», — указано в публикации. В Югре доступен широкий спектр мер поддержки малого и среднего бизнеса, начиная от предоставления в аренду земли и заканчивая сопровождением проектов. Список мер постоянно расширяется — в 2023 году введены региональные инвестиционные стандарты. Так, например, субъекты МСП смогут воспользоваться инновационными сертификатами и двумя видами кэшбэков: страховым и для маркетплейсов.

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев и вице-губернатор по экономразвитию Сергей Афанасьев с представителями региональных центров поддержки бизнеса начали серию поездок по муниципалитетам округа. Информацию опубликовал официальный сайт правительства округа. «Первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев, представители региональных центров поддержки бизнеса начинают серию поездок в муниципальные образования автономного округа. Цель визитов — представить бизнес-сообществу доступные ему меры поддержки, результаты развития отрасли за 2023 год», — указано в публикации. В Югре доступен широкий спектр мер поддержки малого и среднего бизнеса, начиная от предоставления в аренду земли и заканчивая сопровождением проектов. Список мер постоянно расширяется — в 2023 году введены региональные инвестиционные стандарты. Так, например, субъекты МСП смогут воспользоваться инновационными сертификатами и двумя видами кэшбэков: страховым и для маркетплейсов.