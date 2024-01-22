22 января 2024

Вице-губернаторы отправятся в тур поддержки бизнес-сообщества ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Топ-чиновники правительства Югры отравятся в тур поддержки бизнеса Фото:

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев и вице-губернатор по экономразвитию Сергей Афанасьев с представителями региональных центров поддержки бизнеса начали серию поездок по муниципалитетам округа. Информацию опубликовал официальный сайт правительства округа.

«Первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев, представители региональных центров поддержки бизнеса начинают серию поездок в муниципальные образования автономного округа. Цель визитов — представить бизнес-сообществу доступные ему меры поддержки, результаты развития отрасли за 2023 год», — указано в публикации.

В Югре доступен широкий спектр мер поддержки малого и среднего бизнеса, начиная от предоставления в аренду земли и заканчивая сопровождением проектов. Список мер постоянно расширяется — в 2023 году введены региональные инвестиционные стандарты. Так, например, субъекты МСП смогут воспользоваться инновационными сертификатами и двумя видами кэшбэков: страховым и для маркетплейсов.

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Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев и вице-губернатор по экономразвитию Сергей Афанасьев с представителями региональных центров поддержки бизнеса начали серию поездок по муниципалитетам округа. Информацию опубликовал официальный сайт правительства округа. «Первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев, представители региональных центров поддержки бизнеса начинают серию поездок в муниципальные образования автономного округа. Цель визитов — представить бизнес-сообществу доступные ему меры поддержки, результаты развития отрасли за 2023 год», — указано в публикации. В Югре доступен широкий спектр мер поддержки малого и среднего бизнеса, начиная от предоставления в аренду земли и заканчивая сопровождением проектов. Список мер постоянно расширяется — в 2023 году введены региональные инвестиционные стандарты. Так, например, субъекты МСП смогут воспользоваться инновационными сертификатами и двумя видами кэшбэков: страховым и для маркетплейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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