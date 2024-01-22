22 января 2024

В ХМАО мужчина погиб в ДТП с рейсовым автобусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Мужчина погиб до приезда скорой помощи Фото:

В ХМАО на автодороге Нягань — Приобье столкнулись автобус Hyundai Universe и Chevrolet Niva. Мужчина за рулем отечественного автомобиля погиб на месте, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«По предварительным данным, 23 января около 10 часов 50 минут на автодороге Нягань — Приобье произошло столкновение автобуса Hyundai Universe и Chevrolet Niva, в результате которого водитель „Нивы“ погиб до прибытия скорой помощи», — рассказал командир ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Нягани Владимир Трошков. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

На место происшествия выехали спасатели «Центроспаса-Югории». Они достали тело водителя из «Нивы» и передали сотрудникам полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновник правительства ХМАО погиб в автокатастрофе. Замначальника управления департамента региональной безопасности Сергей Вавилов попал в аварию в Октябрьском районе.

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В ХМАО на автодороге Нягань — Приобье столкнулись автобус Hyundai Universe и Chevrolet Niva. Мужчина за рулем отечественного автомобиля погиб на месте, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «По предварительным данным, 23 января около 10 часов 50 минут на автодороге Нягань — Приобье произошло столкновение автобуса Hyundai Universe и Chevrolet Niva, в результате которого водитель „Нивы“ погиб до прибытия скорой помощи», — рассказал командир ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Нягани Владимир Трошков. Полиция устанавливает обстоятельства аварии. На место происшествия выехали спасатели «Центроспаса-Югории». Они достали тело водителя из «Нивы» и передали сотрудникам полиции. Ранее URA.RU сообщало, что чиновник правительства ХМАО погиб в автокатастрофе. Замначальника управления департамента региональной безопасности Сергей Вавилов попал в аварию в Октябрьском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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