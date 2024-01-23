Как работает комплекс «Струна», которым МЧС проверит дома в Кургане после землетрясения

Спецоборудование МЧС с помощью колебаний звука проверит дома в Кургане

23 января 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Специалисты МЧС смогут определить степень изношенности зданий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Землетрясение в Кургане Представители МЧС России будут проверять состояние высоток в Кургане, жители которых жаловались на подземные толчки, с помощью мобильного диагностического комплекса «Струна». URA.RU выяснило, как работает это устройство «„Струна“ — прорывная технология. Основа всего диагностического комплекса — уникальные датчики, Полное название этих чутких приборов — широкополосные высокоточные преобразователи вибрации акселерометрического типа», — указано в документе о комплексе. Документ размещен на сайте Сибирского автомобильно-дорожного университета. В описании устройства указано, что оно улавливает колебания, по которым можно, в том числе, определить степень износа здания и его качество. Датчики устройства работают в диапазоне частот от 0,1 до 150 Гц. Чем новее дом, тем выше частота его колебаний. Для работы комплекса нужен искусственный источник шума. Для этого используют мешок с песком, которым ударяют по зданию. Программное обеспечение устройства позволяет также определить устойчивость здания. Устройство представителям ГУ МЧС передадут специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС, который находится в Москве. Ранее из двух семнадцатиэтажек Кургана, жильцы которых жаловались на слабые толчки, качающиеся люстры и появившиеся трещины, эвакуировали 246 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители МЧС России будут проверять состояние высоток в Кургане, жители которых жаловались на подземные толчки, с помощью мобильного диагностического комплекса «Струна». URA.RU выяснило, как работает это устройство «„Струна“ — прорывная технология. Основа всего диагностического комплекса — уникальные датчики, Полное название этих чутких приборов — широкополосные высокоточные преобразователи вибрации акселерометрического типа», — указано в документе о комплексе. Документ размещен на сайте Сибирского автомобильно-дорожного университета. В описании устройства указано, что оно улавливает колебания, по которым можно, в том числе, определить степень износа здания и его качество. Датчики устройства работают в диапазоне частот от 0,1 до 150 Гц. Чем новее дом, тем выше частота его колебаний. Для работы комплекса нужен искусственный источник шума. Для этого используют мешок с песком, которым ударяют по зданию. Программное обеспечение устройства позволяет также определить устойчивость здания. Устройство представителям ГУ МЧС передадут специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС, который находится в Москве. Ранее из двух семнадцатиэтажек Кургана, жильцы которых жаловались на слабые толчки, качающиеся люстры и появившиеся трещины, эвакуировали 246 человек.