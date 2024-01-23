Курганские силовики запретили экс-депутату покупку ружья из-за скандальной охоты на волков

Росгвардия отказала курганскому экс-депутату Хахалову в разрешении на оружие

24 января 2024 в 08:32 Размер текста - 17 +

Курганскому экс-депутату не выдали лицензию из-за скандала на охоте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший депутат курганской облдумы Денис Хахалов проиграл суд центру лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии после запрета на приобретение оружия. Экс-депутату отказали в разрешении после скандальной охоты, на которой он с товарищами убивал волков. Информация о тяжбе имеется в системе ГАС «Правосудие». Хахалов обратился с иском к центру Росгвардии после отказа в выдаче разрешения и требовал повторно рассмотреть заявление. «Учитывая выводы обвинительного приговора Камышловского районного суда в отношении Хахалова Д. С., пришел к верному суждению, что обжалуемый отказ должностного лица в выдаче лицензии является законным», — сообщается в материалах областного суда. Сотрудники лицензионного центра в конце лета прошлого года отказали Хахалову в заявлении на выдачу лицензии о приобретении гладкоствольного оружия и патронов к нему. Основанием было указано наличие судимости средней тяжести, совершенное с использованием оружия. Мужчина обратился в суд с иском, требуя признать решение структуры незаконным. Он указал, что судимость за незаконную охоту была снята, штраф он полностью оплатил. Все свои пять ружей он сдавал во время следствия. В суде было отмечено, что на дату подачи заявления экс-депутатом он не имел действующих лицензий на приобретение, хранение и ношения оружия. Прежние его разрешения были аннулированы до вступления в законную силу решения о снятии судимости. «Инспектор ОЛРР при даче заключения об отказе правомерно исходил из положений закона, содержащего запрет на выдачу лицензии», — сообщается в материалах дела. При этом он руководствовался данными о совершении незаконной охоты с применением оружия. В беседе с URA.RU Хахалов подтвердил, что ему отказали в выдаче лицензии и назвал решение странным. При этом он упомянул, что разрешение он успел получить в центре Росгвардии Екатеринбурга, но затем его отозвали. Он предполагает, что это было сделано на основе распоряжений неких вышестоящих структур, поскольку другие участники той охоты свободно переоформили и получили лицензии на пользование оружием. Депутат курганской облдумы стал скандально известным, когда появились кадры с охоты на волков. На них Хахалов с товарищами задавил снегоходом одного из животных. После скандала депутату пришлось отказаться от мандата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший депутат курганской облдумы Денис Хахалов проиграл суд центру лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии после запрета на приобретение оружия. Экс-депутату отказали в разрешении после скандальной охоты, на которой он с товарищами убивал волков. Информация о тяжбе имеется в системе ГАС «Правосудие». Хахалов обратился с иском к центру Росгвардии после отказа в выдаче разрешения и требовал повторно рассмотреть заявление. «Учитывая выводы обвинительного приговора Камышловского районного суда в отношении Хахалова Д. С., пришел к верному суждению, что обжалуемый отказ должностного лица в выдаче лицензии является законным», — сообщается в материалах областного суда. Сотрудники лицензионного центра в конце лета прошлого года отказали Хахалову в заявлении на выдачу лицензии о приобретении гладкоствольного оружия и патронов к нему. Основанием было указано наличие судимости средней тяжести, совершенное с использованием оружия. Мужчина обратился в суд с иском, требуя признать решение структуры незаконным. Он указал, что судимость за незаконную охоту была снята, штраф он полностью оплатил. Все свои пять ружей он сдавал во время следствия. В суде было отмечено, что на дату подачи заявления экс-депутатом он не имел действующих лицензий на приобретение, хранение и ношения оружия. Прежние его разрешения были аннулированы до вступления в законную силу решения о снятии судимости. «Инспектор ОЛРР при даче заключения об отказе правомерно исходил из положений закона, содержащего запрет на выдачу лицензии», — сообщается в материалах дела. При этом он руководствовался данными о совершении незаконной охоты с применением оружия. В беседе с URA.RU Хахалов подтвердил, что ему отказали в выдаче лицензии и назвал решение странным. При этом он упомянул, что разрешение он успел получить в центре Росгвардии Екатеринбурга, но затем его отозвали. Он предполагает, что это было сделано на основе распоряжений неких вышестоящих структур, поскольку другие участники той охоты свободно переоформили и получили лицензии на пользование оружием. Депутат курганской облдумы стал скандально известным, когда появились кадры с охоты на волков. На них Хахалов с товарищами задавил снегоходом одного из животных. После скандала депутату пришлось отказаться от мандата.