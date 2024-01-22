22 января 2024

Семья тундровиков из ЯНАО пригласила Путина покататься на оленях. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, гонки на оленях
Семья Пяк пригласила Путина в ЯНАО на День оленевода Фото:

Семья тундровиков из ЯНАО лично принимает участие во встрече президента РФ Владимира Путина с российскими семьями, которая проходит на ВДНХ на выставке-форуме «Россия». Глава семьи Енкся Пяк пригласил президента на Ямал и обещал встретить его на трех белых оленях.

«Спасибо за приглашение в Москву. Мы приглашаем вас на Ямал, на праздник День оленевода, покатаем вас на трех белых оленях, может, на каникулы отпустят, внук отлично катает на оленях», — пригласил Енкся Пяк президента в ходе встречи Путина с российскими семьями. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

Путин поинтересовался у оленевода, с какой скоростью едет оленья упряжка. Пяк ответил, что олени бегают быстро, 60-70 километров в час. Это удивило президента, и он поинтересовался, не нужен ли пояс безопасности, на что Пяк сообщил, что там есть веревочка и «хорей-палочка».

Семья Пяк приехала на выставку «Россия», чтобы встретиться с президентом. Ямальскую семью представляет ее глава Енкся Пяк, его дети — Светлана, Сергей и Вероника, а также внук Ростислав. Более четырех поколений семьи занимаются оленеводством. Глава семьи с женой после выхода на пенсию продолжают проживать в чуме и обучать внуков премудростям управления оленеводческим хозяйством. В этом году 12 апреля они готовятся отпраздновать золотую свадьбу. Путин обещал поздравить супругов Пяк с торжественной датой.

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Семья тундровиков из ЯНАО лично принимает участие во встрече президента РФ Владимира Путина с российскими семьями, которая проходит на ВДНХ на выставке-форуме «Россия». Глава семьи Енкся Пяк пригласил президента на Ямал и обещал встретить его на трех белых оленях. «Спасибо за приглашение в Москву. Мы приглашаем вас на Ямал, на праздник День оленевода, покатаем вас на трех белых оленях, может, на каникулы отпустят, внук отлично катает на оленях», — пригласил Енкся Пяк президента в ходе встречи Путина с российскими семьями. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Путин поинтересовался у оленевода, с какой скоростью едет оленья упряжка. Пяк ответил, что олени бегают быстро, 60-70 километров в час. Это удивило президента, и он поинтересовался, не нужен ли пояс безопасности, на что Пяк сообщил, что там есть веревочка и «хорей-палочка». Семья Пяк приехала на выставку «Россия», чтобы встретиться с президентом. Ямальскую семью представляет ее глава Енкся Пяк, его дети — Светлана, Сергей и Вероника, а также внук Ростислав. Более четырех поколений семьи занимаются оленеводством. Глава семьи с женой после выхода на пенсию продолжают проживать в чуме и обучать внуков премудростям управления оленеводческим хозяйством. В этом году 12 апреля они готовятся отпраздновать золотую свадьбу. Путин обещал поздравить супругов Пяк с торжественной датой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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