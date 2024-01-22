Семья тундровиков из ЯНАО пригласила Путина покататься на оленях. Видео

23 января 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Семья Пяк пригласила Путина в ЯНАО на День оленевода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семья тундровиков из ЯНАО лично принимает участие во встрече президента РФ Владимира Путина с российскими семьями, которая проходит на ВДНХ на выставке-форуме «Россия». Глава семьи Енкся Пяк пригласил президента на Ямал и обещал встретить его на трех белых оленях. «Спасибо за приглашение в Москву. Мы приглашаем вас на Ямал, на праздник День оленевода, покатаем вас на трех белых оленях, может, на каникулы отпустят, внук отлично катает на оленях», — пригласил Енкся Пяк президента в ходе встречи Путина с российскими семьями. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Путин поинтересовался у оленевода, с какой скоростью едет оленья упряжка. Пяк ответил, что олени бегают быстро, 60-70 километров в час. Это удивило президента, и он поинтересовался, не нужен ли пояс безопасности, на что Пяк сообщил, что там есть веревочка и «хорей-палочка». Семья Пяк приехала на выставку «Россия», чтобы встретиться с президентом. Ямальскую семью представляет ее глава Енкся Пяк, его дети — Светлана, Сергей и Вероника, а также внук Ростислав. Более четырех поколений семьи занимаются оленеводством. Глава семьи с женой после выхода на пенсию продолжают проживать в чуме и обучать внуков премудростям управления оленеводческим хозяйством. В этом году 12 апреля они готовятся отпраздновать золотую свадьбу. Путин обещал поздравить супругов Пяк с торжественной датой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья тундровиков из ЯНАО лично принимает участие во встрече президента РФ Владимира Путина с российскими семьями, которая проходит на ВДНХ на выставке-форуме «Россия». Глава семьи Енкся Пяк пригласил президента на Ямал и обещал встретить его на трех белых оленях. «Спасибо за приглашение в Москву. Мы приглашаем вас на Ямал, на праздник День оленевода, покатаем вас на трех белых оленях, может, на каникулы отпустят, внук отлично катает на оленях», — пригласил Енкся Пяк президента в ходе встречи Путина с российскими семьями. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Путин поинтересовался у оленевода, с какой скоростью едет оленья упряжка. Пяк ответил, что олени бегают быстро, 60-70 километров в час. Это удивило президента, и он поинтересовался, не нужен ли пояс безопасности, на что Пяк сообщил, что там есть веревочка и «хорей-палочка». Семья Пяк приехала на выставку «Россия», чтобы встретиться с президентом. Ямальскую семью представляет ее глава Енкся Пяк, его дети — Светлана, Сергей и Вероника, а также внук Ростислав. Более четырех поколений семьи занимаются оленеводством. Глава семьи с женой после выхода на пенсию продолжают проживать в чуме и обучать внуков премудростям управления оленеводческим хозяйством. В этом году 12 апреля они готовятся отпраздновать золотую свадьбу. Путин обещал поздравить супругов Пяк с торжественной датой.