Тюменцев предупредили об опасности на трассе в направлении Омска. Видео

В Тюменской области федеральную трассу на Омск заволокло туманом
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Туман на автодороге М5. Челябинск, трасса, м5, дорога, туман, метеоусловия, м-5
Видимость на трассе сильно снижена Фото:

Участок трассы Тюмень — Омск в Омутинском районе Тюменской области заволокло туманом, видимость снижена. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона.

«Внимание, водители! На федеральной трассе Тюмень — Омск в Омутинском районе плохая видимость из-за тумана. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», — сообщили в инфоцентре властей.

В УГИБДД по региону уточнили информацию. Туман накрыл четвертый, 39-й и 43-й километры дороги Голышманово — Бердюжье. Участок патрулируют сотрудники ДПС. Водителям рекомендуют снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.

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Участок трассы Тюмень — Омск в Омутинском районе Тюменской области заволокло туманом, видимость снижена. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона. «Внимание, водители! На федеральной трассе Тюмень — Омск в Омутинском районе плохая видимость из-за тумана. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», — сообщили в инфоцентре властей. В УГИБДД по региону уточнили информацию. Туман накрыл четвертый, 39-й и 43-й километры дороги Голышманово — Бердюжье. Участок патрулируют сотрудники ДПС. Водителям рекомендуют снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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