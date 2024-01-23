Тюменцев предупредили об опасности на трассе в направлении Омска. Видео

В Тюменской области федеральную трассу на Омск заволокло туманом

23 января 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Видимость на трассе сильно снижена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участок трассы Тюмень — Омск в Омутинском районе Тюменской области заволокло туманом, видимость снижена. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона. «Внимание, водители! На федеральной трассе Тюмень — Омск в Омутинском районе плохая видимость из-за тумана. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», — сообщили в инфоцентре властей. В УГИБДД по региону уточнили информацию. Туман накрыл четвертый, 39-й и 43-й километры дороги Голышманово — Бердюжье. Участок патрулируют сотрудники ДПС. Водителям рекомендуют снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.

Участок трассы Тюмень — Омск в Омутинском районе Тюменской области заволокло туманом, видимость снижена. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона. «Внимание, водители! На федеральной трассе Тюмень — Омск в Омутинском районе плохая видимость из-за тумана. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», — сообщили в инфоцентре властей. В УГИБДД по региону уточнили информацию. Туман накрыл четвертый, 39-й и 43-й километры дороги Голышманово — Бердюжье. Участок патрулируют сотрудники ДПС. Водителям рекомендуют снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.