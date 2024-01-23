Путин высказался о продлении льготной семейной ипотеки в РФ

Путин: программу по льготной семейной ипотеке надо продлить

23 января 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

По словам Путина, в этом году субсидирование льготных ипотек вырастет на один триллион рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил о продлении программы по льготной семейной ипотеке под 6% годовых. Такое заявление глава России сделал на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. «Важно, чтобы программа льготной семейной ипотеки под 6% была продолжена», — заявил Путин на встрече. Прямая трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Он также добавил, что в 2024 году расходы из федерального бюджета на субсидирование льготных ипотек возрастут до одного триллиона рублей. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал продление семейной ипотеки. По его словам, данную льготную программу точно следует оставить на новых российских территориях. Он также добавил, что принято решение по охлаждению ипотечного рынка.

Президент РФ Владимир Путин заявил о продлении программы по льготной семейной ипотеке под 6% годовых. Такое заявление глава России сделал на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. «Важно, чтобы программа льготной семейной ипотеки под 6% была продолжена», — заявил Путин на встрече. Прямая трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Он также добавил, что в 2024 году расходы из федерального бюджета на субсидирование льготных ипотек возрастут до одного триллиона рублей. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал продление семейной ипотеки. По его словам, данную льготную программу точно следует оставить на новых российских территориях. Он также добавил, что принято решение по охлаждению ипотечного рынка.