Оленевод из ЯНАО поблагодарил Путина за сохранение тундры

Оленевод из ЯНАО Енкся Пяк поблагодарил президента России Владимира Путина за сохранение экологии и окружающей среды в ямальской тундре. Трансляция общения главы государства с тундровиком велась на телеканале «Россия 24».
«Сейчас [нефтедобытчики] буровую ставят, вокруг все чисто. Нефть качают, мазут идет, а они отгружают песок вокруг, чтобы водоем не загрязняли. А при СССР, наоборот, загрязняли, железо не убирали вокруг», — рассказал Пяк. Оленевод отметил, что к природе тундры относятся внимательно благодаря распоряжениям главы государства.
Семья Пяк из Ямало-Ненецкого автономного округа приехала на встречу с Путиным в рамках встречи с российскими семьями на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Четыре поколения ямальской семьи занимаются оленеводством и традиционным ведением хозяйства. В этом году чета оленеводов-тундровиков собирается отпраздновать золотую свадьбу.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.