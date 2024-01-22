22 января 2024

Оленевод из ЯНАО поблагодарил Путина за сохранение тундры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Быт Ямальских оленеводов. , оленеводы, ханты, аборигены, манси
Оленевод отметил, что нефтяники стараются беречь тундру (фото из архива) Фото:

Оленевод из ЯНАО Енкся Пяк поблагодарил президента России Владимира Путина за сохранение экологии и окружающей среды в ямальской тундре. Трансляция общения главы государства с тундровиком велась на телеканале «Россия 24».

«Сейчас [нефтедобытчики] буровую ставят, вокруг все чисто. Нефть качают, мазут идет, а они отгружают песок вокруг, чтобы водоем не загрязняли. А при СССР, наоборот, загрязняли, железо не убирали вокруг», — рассказал Пяк. Оленевод отметил, что к природе тундры относятся внимательно благодаря распоряжениям главы государства.

Семья Пяк из Ямало-Ненецкого автономного округа приехала на встречу с Путиным в рамках встречи с российскими семьями на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Четыре поколения ямальской семьи занимаются оленеводством и традиционным ведением хозяйства. В этом году чета оленеводов-тундровиков собирается отпраздновать золотую свадьбу.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оленевод из ЯНАО Енкся Пяк поблагодарил президента России Владимира Путина за сохранение экологии и окружающей среды в ямальской тундре. Трансляция общения главы государства с тундровиком велась на телеканале «Россия 24». «Сейчас [нефтедобытчики] буровую ставят, вокруг все чисто. Нефть качают, мазут идет, а они отгружают песок вокруг, чтобы водоем не загрязняли. А при СССР, наоборот, загрязняли, железо не убирали вокруг», — рассказал Пяк. Оленевод отметил, что к природе тундры относятся внимательно благодаря распоряжениям главы государства. Семья Пяк из Ямало-Ненецкого автономного округа приехала на встречу с Путиным в рамках встречи с российскими семьями на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Четыре поколения ямальской семьи занимаются оленеводством и традиционным ведением хозяйства. В этом году чета оленеводов-тундровиков собирается отпраздновать золотую свадьбу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...