Умер основатель Boney M Фрэнк Фариан

23 января 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Фариан — основатель одной из главных групп в жанре диско Фото: POP-EYE/Gabsch/imago-images.de/ТАСС Основатель Boney M Франк Фариан умер на 83-м году жизни. Он был автором таких хитов, как Rasputin и Daddy Cool. Об этом сообщает The Sun. «Франк Фариан, основатель группы Boney M, одной из главных в жанре диско, умер на 83-м году жизни», — передает агентство со ссылкой на семью Фариана. Отмечается, что он умер в своем доме в Майами. Близкий друг артиста уточнил, что в последнее время Фариан был слаб, но у него «все еще была энергия».

Основатель Boney M Франк Фариан умер на 83-м году жизни. Он был автором таких хитов, как Rasputin и Daddy Cool. Об этом сообщает The Sun. «Франк Фариан, основатель группы Boney M, одной из главных в жанре диско, умер на 83-м году жизни», — передает агентство со ссылкой на семью Фариана. Отмечается, что он умер в своем доме в Майами. Близкий друг артиста уточнил, что в последнее время Фариан был слаб, но у него «все еще была энергия».