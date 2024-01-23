Умер основатель Boney M Фрэнк Фариан

Фариан — основатель одной из главных групп в жанре дискоФото: POP-EYE/Gabsch/imago-images.de/ТАСС
Основатель Boney M Франк Фариан умер на 83-м году жизни. Он был автором таких хитов, как Rasputin и Daddy Cool. Об этом сообщает The Sun.
«Франк Фариан, основатель группы Boney M, одной из главных в жанре диско, умер на 83-м году жизни», — передает агентство со ссылкой на семью Фариана. Отмечается, что он умер в своем доме в Майами. Близкий друг артиста уточнил, что в последнее время Фариан был слаб, но у него «все еще была энергия».
Основатель Boney M Франк Фариан умер на 83-м году жизни. Он был автором таких хитов, как Rasputin и Daddy Cool. Об этом сообщает The Sun. «Франк Фариан, основатель группы Boney M, одной из главных в жанре диско, умер на 83-м году жизни», — передает агентство со ссылкой на семью Фариана. Отмечается, что он умер в своем доме в Майами. Близкий друг артиста уточнил, что в последнее время Фариан был слаб, но у него «все еще была энергия».