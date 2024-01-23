Умер основатель Boney M Фрэнк Фариан

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Фариан — основатель одной из главных групп в жанре диско Фото:

Основатель Boney M Франк Фариан умер на 83-м году жизни. Он был автором таких хитов, как Rasputin и Daddy Cool. Об этом сообщает The Sun.

«Франк Фариан, основатель группы Boney M, одной из главных в жанре диско, умер на 83-м году жизни», — передает агентство со ссылкой на семью Фариана. Отмечается, что он умер в своем доме в Майами. Близкий друг артиста уточнил, что в последнее время Фариан был слаб, но у него «все еще была энергия».

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Основатель Boney M Франк Фариан умер на 83-м году жизни. Он был автором таких хитов, как Rasputin и Daddy Cool. Об этом сообщает The Sun. «Франк Фариан, основатель группы Boney M, одной из главных в жанре диско, умер на 83-м году жизни», — передает агентство со ссылкой на семью Фариана. Отмечается, что он умер в своем доме в Майами. Близкий друг артиста уточнил, что в последнее время Фариан был слаб, но у него «все еще была энергия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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