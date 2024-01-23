Путин на выставке «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в РФ

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Вечный огонь. Тюмень , семья, день победы, вечный огонь
В России 2024 год официально обозначен как Год семьи Фото:

Президент России Владимир Путин дал торжественный старт Году семьи в стране. С соответствующим заявлением он выступил во время Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые» на ВДНХ.

«Главное предназначение семьи — рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение нашего народа, нашей многовековой истории», — обозначил Владимир Путин во время торжественной церемонии в ходе объявления старта. Трансляцию форума проводил телеканал «Россия 24». Соответствующий указ об объявлении в России в 2024 году Года семьи Путин подписал еще в ноябре прошлого года.

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Президент России Владимир Путин дал торжественный старт Году семьи в стране. С соответствующим заявлением он выступил во время Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые» на ВДНХ. «Главное предназначение семьи — рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение нашего народа, нашей многовековой истории», — обозначил Владимир Путин во время торжественной церемонии в ходе объявления старта. Трансляцию форума проводил телеканал «Россия 24». Соответствующий указ об объявлении в России в 2024 году Года семьи Путин подписал еще в ноябре прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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