Следователи проверят высадку свердловчанки из поезда в лесу Пермского края

23 января 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Покинувшие вагон пассажиры с удивлением обнаружили, что их высадили в глухом лесу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи проверят законность действий ответственных лиц железной дороги, из-за которых по ошибке высадили жительницу Екатеринбурга из поезда в лесу на территории Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Свердловчанка в беседе c URA.RU пояснила, что сошедшим вместе ней пассажирам пришлось идти несколько километров по заснеженным путям, пока их не подобрал товарный поезд. «Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организована доследственная проверка. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия», — указано на сайте ведомства. Поезд, следующий по маршруту Томск — Адлер, сделал остановку на станции «Щучье озеро». Здесь проводник ошибочно высадил пассажиров, которые ехали до Чернушки. До конечного пункта оставалось преодолеть еще порядка 50 км. По словам собеседницы URA.RU, среди высаженных пассажиров были женщины с детьми. Как минимум одной из пострадавших пришлось обращаться в больницу из-за сильного переохлаждения. Оказалось, что проводница перепутала время прибытия и не знала, что поезд отстает от расписания. Обновлено в 23:07 В Приволжской транспортной прокуратуре пояснили, что поезд ошибочно покинули шесть пассажиров. Четверым был оплачен проезд на такси до пункта назначения, двое доставлены следующим поездом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следователи проверят законность действий ответственных лиц железной дороги, из-за которых по ошибке высадили жительницу Екатеринбурга из поезда в лесу на территории Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Свердловчанка в беседе c URA.RU пояснила, что сошедшим вместе ней пассажирам пришлось идти несколько километров по заснеженным путям, пока их не подобрал товарный поезд. «Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организована доследственная проверка. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия», — указано на сайте ведомства. Поезд, следующий по маршруту Томск — Адлер, сделал остановку на станции «Щучье озеро». Здесь проводник ошибочно высадил пассажиров, которые ехали до Чернушки. До конечного пункта оставалось преодолеть еще порядка 50 км. По словам собеседницы URA.RU, среди высаженных пассажиров были женщины с детьми. Как минимум одной из пострадавших пришлось обращаться в больницу из-за сильного переохлаждения. Оказалось, что проводница перепутала время прибытия и не знала, что поезд отстает от расписания. Обновлено в 23:07 В Приволжской транспортной прокуратуре пояснили, что поезд ошибочно покинули шесть пассажиров. Четверым был оплачен проезд на такси до пункта назначения, двое доставлены следующим поездом.