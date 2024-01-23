В Пермском крае проводница по ошибке высадила свердловчанку в лесу

23 января 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Сотрудница РЖД высадила пассажиров в лесу (Архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае проводница по ошибке высадила пассажиров в лесу, среди которых была жительница Екатеринбурга Анастасия (имя изменено). По словам девушки, им пришлось идти несколько километров, пока их не подобрал товарный поезд. Накануне ночью 20-летняя студентка Анастасия села на поезд №115 в Екатеринбурге, чтобы добраться до города Чернушка (Пермский край). В полночь по местному времени проводница сообщила пассажирам, что они прибыли на нужную станцию. Выйдя из вагона, девушка увидела, что ее и еще несколько человек высадили в глухом лесу, как оказалось позже, на станции Щучье Озеро. Пассажиры поняли, что вышли не там, но не успели забежать обратно: поезд тронулся почти сразу. «Мы шли километры по лесу. Света нет, только рельсы, и все. Ни фонаря, ни домика, связи нет. У меня все ноги окоченели, по пояс снега у нас», — цитирует Анастасию telegram-канал «Осторожно, новости». Пассажиры ждали примерно полчаса, пока их не подобрал товарный поезд. Анастасия уверяет, что среди пассажиров, которых высадили, были еще женщины с детьми. В итоге ей пришлось обращаться в больницу из-за сильного переохлаждения. Оказалось, что проводница перепутала время прибытия и не знала, что поезд отстает от расписания. Родители Анастасии, которые хотели в Чернушке встретить дочь, попытались выяснить у женщины обстоятельства случившегося, но та не смогла дать внятного ответа. Им показалось, что проводница была в состоянии алкогольного опьянения. «Все с самого начала было не по правилам, так сказать. Она даже не посадила меня в вагон изначально, еще в Екатеринбурге. Я подошла к вагону — должны проверить документы, как обычно. А никого не было. Я сама зашла, постучалась к ней в кабинку. Она такая: „Ой, давайте ваши документы, я там не стою, потому что холодно“», — рассказала девушка. Редакция URA.RU направила запрос в РЖД. На момент публикации новости ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае проводница по ошибке высадила пассажиров в лесу, среди которых была жительница Екатеринбурга Анастасия (имя изменено). По словам девушки, им пришлось идти несколько километров, пока их не подобрал товарный поезд. Накануне ночью 20-летняя студентка Анастасия села на поезд №115 в Екатеринбурге, чтобы добраться до города Чернушка (Пермский край). В полночь по местному времени проводница сообщила пассажирам, что они прибыли на нужную станцию. Выйдя из вагона, девушка увидела, что ее и еще несколько человек высадили в глухом лесу, как оказалось позже, на станции Щучье Озеро. Пассажиры поняли, что вышли не там, но не успели забежать обратно: поезд тронулся почти сразу. «Мы шли километры по лесу. Света нет, только рельсы, и все. Ни фонаря, ни домика, связи нет. У меня все ноги окоченели, по пояс снега у нас», — цитирует Анастасию telegram-канал «Осторожно, новости». Пассажиры ждали примерно полчаса, пока их не подобрал товарный поезд. Анастасия уверяет, что среди пассажиров, которых высадили, были еще женщины с детьми. В итоге ей пришлось обращаться в больницу из-за сильного переохлаждения. Оказалось, что проводница перепутала время прибытия и не знала, что поезд отстает от расписания. Родители Анастасии, которые хотели в Чернушке встретить дочь, попытались выяснить у женщины обстоятельства случившегося, но та не смогла дать внятного ответа. Им показалось, что проводница была в состоянии алкогольного опьянения. «Все с самого начала было не по правилам, так сказать. Она даже не посадила меня в вагон изначально, еще в Екатеринбурге. Я подошла к вагону — должны проверить документы, как обычно. А никого не было. Я сама зашла, постучалась к ней в кабинку. Она такая: „Ой, давайте ваши документы, я там не стою, потому что холодно“», — рассказала девушка. Редакция URA.RU направила запрос в РЖД. На момент публикации новости ответ не поступил.