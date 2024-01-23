США обеспокоены дружбой Путина и Ким Чен Ына

24 января 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

Кирби признался, что США недовольны дружбой России и Северной Кореи Фото: Official White House / Cameron Smith Укрепление отношений между Россией и Северной Кореей, а также визит президент РФ Владимира Путина в КНДР беспокоят США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «Нас беспокоит способность Путина извлекать выгоду из этих отношений и способность [главы Северной Кореи] Ким Чен Ына извлекать выгоду из этих отношений. Беспокоит также и что это означает для мира и безопасности в регионе», — заявил Кирби. Путин посетит Северную Корею, но после выборов в России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. С его слов, визит в КНДР — это более перспективные планы. При согласовании графиков президент воспользуется этим предложением, пишет «Национальная служба новостей».

Укрепление отношений между Россией и Северной Кореей, а также визит президент РФ Владимира Путина в КНДР беспокоят США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «Нас беспокоит способность Путина извлекать выгоду из этих отношений и способность [главы Северной Кореи] Ким Чен Ына извлекать выгоду из этих отношений. Беспокоит также и что это означает для мира и безопасности в регионе», — заявил Кирби. Путин посетит Северную Корею, но после выборов в России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. С его слов, визит в КНДР — это более перспективные планы. При согласовании графиков президент воспользуется этим предложением, пишет «Национальная служба новостей».