23 января 2024

США обеспокоены дружбой Путина и Ким Чен Ына

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джон Кирби, Джон Кёрби,  stock
Кирби признался, что США недовольны дружбой России и Северной Кореи Фото:

Укрепление отношений между Россией и Северной Кореей, а также визит президент РФ Владимира Путина в КНДР беспокоят США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Нас беспокоит способность Путина извлекать выгоду из этих отношений и способность [главы Северной Кореи] Ким Чен Ына извлекать выгоду из этих отношений. Беспокоит также и что это означает для мира и безопасности в регионе», — заявил Кирби.

Путин посетит Северную Корею, но после выборов в России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. С его слов, визит в КНДР — это более перспективные планы. При согласовании графиков президент воспользуется этим предложением, пишет «Национальная служба новостей».

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Укрепление отношений между Россией и Северной Кореей, а также визит президент РФ Владимира Путина в КНДР беспокоят США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «Нас беспокоит способность Путина извлекать выгоду из этих отношений и способность [главы Северной Кореи] Ким Чен Ына извлекать выгоду из этих отношений. Беспокоит также и что это означает для мира и безопасности в регионе», — заявил Кирби. Путин посетит Северную Корею, но после выборов в России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. С его слов, визит в КНДР — это более перспективные планы. При согласовании графиков президент воспользуется этим предложением, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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