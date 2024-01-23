23 января 2024

В России введут уголовное наказание за контрабанду вирусов и ядов

© Служба новостей «URA.RU»
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Авторы проекта хотят ужесточить наказание за нарушение правил безопасности при обращении с токсинами Фото:

Статью УК РФ о контрабанде отравляющих, взрывчатых и радиоактивных веществ хотят дополнить пунктом о патогенных биологических агентах, таких как вирусы и яды. Правительство России поддержало соответствующий законопроект, предложенный главой комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.

«Ответственность за незаконный ввоз в Россию и вывоз с ее территории патогенных биологических агентов в нарушение правил не установлена. Это создает прямую угрозу биологической безопасности, так как биоагенты могут быть использованы для осуществления терактов, диверсий и прочих преступлений», — указано в пояснительной записке к проекту закона, с которым ознакомились «Известия».

Авторы инициативы предлагают ужесточить наказание за смерть двух и более лиц при нарушении правил безопасности при работе с микробиологическими агентами. В этом случае последует наказание до восьми лет лишения свободы. Максимальное наказание за смерть человека сейчас от указанных причин — до пяти лет.

Три года назад председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призывал переоборудовать КПП на границе. По его словам, это необходимо сделать, чтобы не пропустить в страну вирусы.

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Статью УК РФ о контрабанде отравляющих, взрывчатых и радиоактивных веществ хотят дополнить пунктом о патогенных биологических агентах, таких как вирусы и яды. Правительство России поддержало соответствующий законопроект, предложенный главой комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. «Ответственность за незаконный ввоз в Россию и вывоз с ее территории патогенных биологических агентов в нарушение правил не установлена. Это создает прямую угрозу биологической безопасности, так как биоагенты могут быть использованы для осуществления терактов, диверсий и прочих преступлений», — указано в пояснительной записке к проекту закона, с которым ознакомились «Известия». Авторы инициативы предлагают ужесточить наказание за смерть двух и более лиц при нарушении правил безопасности при работе с микробиологическими агентами. В этом случае последует наказание до восьми лет лишения свободы. Максимальное наказание за смерть человека сейчас от указанных причин — до пяти лет. Три года назад председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призывал переоборудовать КПП на границе. По его словам, это необходимо сделать, чтобы не пропустить в страну вирусы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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