В России введут уголовное наказание за контрабанду вирусов и ядов

24 января 2024 в 03:34 Размер текста - 17 +

Авторы проекта хотят ужесточить наказание за нарушение правил безопасности при обращении с токсинами Фото: Георгий Бергал © URA.RU Статью УК РФ о контрабанде отравляющих, взрывчатых и радиоактивных веществ хотят дополнить пунктом о патогенных биологических агентах, таких как вирусы и яды. Правительство России поддержало соответствующий законопроект, предложенный главой комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. «Ответственность за незаконный ввоз в Россию и вывоз с ее территории патогенных биологических агентов в нарушение правил не установлена. Это создает прямую угрозу биологической безопасности, так как биоагенты могут быть использованы для осуществления терактов, диверсий и прочих преступлений», — указано в пояснительной записке к проекту закона, с которым ознакомились «Известия». Авторы инициативы предлагают ужесточить наказание за смерть двух и более лиц при нарушении правил безопасности при работе с микробиологическими агентами. В этом случае последует наказание до восьми лет лишения свободы. Максимальное наказание за смерть человека сейчас от указанных причин — до пяти лет. Три года назад председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призывал переоборудовать КПП на границе. По его словам, это необходимо сделать, чтобы не пропустить в страну вирусы.

Статью УК РФ о контрабанде отравляющих, взрывчатых и радиоактивных веществ хотят дополнить пунктом о патогенных биологических агентах, таких как вирусы и яды. Правительство России поддержало соответствующий законопроект, предложенный главой комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. «Ответственность за незаконный ввоз в Россию и вывоз с ее территории патогенных биологических агентов в нарушение правил не установлена. Это создает прямую угрозу биологической безопасности, так как биоагенты могут быть использованы для осуществления терактов, диверсий и прочих преступлений», — указано в пояснительной записке к проекту закона, с которым ознакомились «Известия». Авторы инициативы предлагают ужесточить наказание за смерть двух и более лиц при нарушении правил безопасности при работе с микробиологическими агентами. В этом случае последует наказание до восьми лет лишения свободы. Максимальное наказание за смерть человека сейчас от указанных причин — до пяти лет. Три года назад председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призывал переоборудовать КПП на границе. По его словам, это необходимо сделать, чтобы не пропустить в страну вирусы.