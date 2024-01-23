Российские танкисты оборудовали подземную мастерскую на купянском направлении

На купянском направлении российские танкисты группировки «Запад» создали подземную мастерскую, в которой проводят дооборудование танков дополнительной защитой прямо на передовой. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Подземная мастерская — здесь же на передовой. Заведует ею командир танка, инженер-энергетик по образованию», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что танкисты сами проводят ремонтные работы, что позволяет быстро восстанавливать технику и не покидать передовую линию.
Танкисты также дооборудывают свои танки, повышая их защищенность. Все это помогает поддерживать боевую готовность и эффективность выполнения задач, заключили в Минобороны.
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