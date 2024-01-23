Российские танкисты оборудовали подземную мастерскую на купянском направлении

24 января 2024 в 07:24 Размер текста - 17 +

Военные ВС РФ восстанавливают танки непосредственно на передовой, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На купянском направлении российские танкисты группировки «Запад» создали подземную мастерскую, в которой проводят дооборудование танков дополнительной защитой прямо на передовой. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Подземная мастерская — здесь же на передовой. Заведует ею командир танка, инженер-энергетик по образованию», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что танкисты сами проводят ремонтные работы, что позволяет быстро восстанавливать технику и не покидать передовую линию. Танкисты также дооборудывают свои танки, повышая их защищенность. Все это помогает поддерживать боевую готовность и эффективность выполнения задач, заключили в Минобороны.

На купянском направлении российские танкисты группировки «Запад» создали подземную мастерскую, в которой проводят дооборудование танков дополнительной защитой прямо на передовой. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Подземная мастерская — здесь же на передовой. Заведует ею командир танка, инженер-энергетик по образованию», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что танкисты сами проводят ремонтные работы, что позволяет быстро восстанавливать технику и не покидать передовую линию. Танкисты также дооборудывают свои танки, повышая их защищенность. Все это помогает поддерживать боевую готовность и эффективность выполнения задач, заключили в Минобороны.