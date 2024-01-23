23 января 2024

Российские танкисты оборудовали подземную мастерскую на купянском направлении

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Вооруженные силы РФ. stock, танк, stock
Военные ВС РФ восстанавливают танки непосредственно на передовой, заявили в Минобороны РФ Фото:
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На купянском направлении российские танкисты группировки «Запад» создали подземную мастерскую, в которой проводят дооборудование танков дополнительной защитой прямо на передовой. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Подземная мастерская — здесь же на передовой. Заведует ею командир танка, инженер-энергетик по образованию», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что танкисты сами проводят ремонтные работы, что позволяет быстро восстанавливать технику и не покидать передовую линию.

Танкисты также дооборудывают свои танки, повышая их защищенность. Все это помогает поддерживать боевую готовность и эффективность выполнения задач, заключили в Минобороны.

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На купянском направлении российские танкисты группировки «Запад» создали подземную мастерскую, в которой проводят дооборудование танков дополнительной защитой прямо на передовой. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Подземная мастерская — здесь же на передовой. Заведует ею командир танка, инженер-энергетик по образованию», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что танкисты сами проводят ремонтные работы, что позволяет быстро восстанавливать технику и не покидать передовую линию. Танкисты также дооборудывают свои танки, повышая их защищенность. Все это помогает поддерживать боевую готовность и эффективность выполнения задач, заключили в Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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