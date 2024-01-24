Трамп объявил о третьей победе на праймериз в Нью-Гэмпшире

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Дональд Трамп выразил уверенность в своей победе на выборах президента США Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о своей победе на первичных выборах кандидатов в штате Нью-Гэмпшир. Это уже третья победа Трампа в этом штате.

«Теперь мы выиграли в Нью-Гэмпшире три раза», — передает слова Трампа Fox News. Он добавил, что предыдущие две победы были одержаны в 2016 и 2020 годах. Трамп выразил уверенность в своей победе на предстоящих президентских выборах и считает текущую победу особенно важной.

В Нью-Гэмпшире прошли первичные выборы кандидатов на пост президента США в 2024 году. Главные соперники — экс-президент Дональд Трамп и бывший постпред при ООН Никки Хейли. Она признала поражение и поздравила Трампа с победой. Ноябрь 2024 года будет следующей датой президентских выборов в США. Некоторые кандидаты от Республиканской партии, такие как Майк Пенс, Даг Бергум, Тим Скотт, Крис Кристи, Рон Десантис и Вивек Рамасвами уже выбыли из предвыборной гонки.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о своей победе на первичных выборах кандидатов в штате Нью-Гэмпшир. Это уже третья победа Трампа в этом штате. «Теперь мы выиграли в Нью-Гэмпшире три раза», — передает слова Трампа Fox News. Он добавил, что предыдущие две победы были одержаны в 2016 и 2020 годах. Трамп выразил уверенность в своей победе на предстоящих президентских выборах и считает текущую победу особенно важной. В Нью-Гэмпшире прошли первичные выборы кандидатов на пост президента США в 2024 году. Главные соперники — экс-президент Дональд Трамп и бывший постпред при ООН Никки Хейли. Она признала поражение и поздравила Трампа с победой. Ноябрь 2024 года будет следующей датой президентских выборов в США. Некоторые кандидаты от Республиканской партии, такие как Майк Пенс, Даг Бергум, Тим Скотт, Крис Кристи, Рон Десантис и Вивек Рамасвами уже выбыли из предвыборной гонки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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