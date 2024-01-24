Трамп объявил о третьей победе на праймериз в Нью-Гэмпшире

24 января 2024 в 07:49 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп выразил уверенность в своей победе на выборах президента США Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о своей победе на первичных выборах кандидатов в штате Нью-Гэмпшир. Это уже третья победа Трампа в этом штате. «Теперь мы выиграли в Нью-Гэмпшире три раза», — передает слова Трампа Fox News. Он добавил, что предыдущие две победы были одержаны в 2016 и 2020 годах. Трамп выразил уверенность в своей победе на предстоящих президентских выборах и считает текущую победу особенно важной. В Нью-Гэмпшире прошли первичные выборы кандидатов на пост президента США в 2024 году. Главные соперники — экс-президент Дональд Трамп и бывший постпред при ООН Никки Хейли. Она признала поражение и поздравила Трампа с победой. Ноябрь 2024 года будет следующей датой президентских выборов в США. Некоторые кандидаты от Республиканской партии, такие как Майк Пенс, Даг Бергум, Тим Скотт, Крис Кристи, Рон Десантис и Вивек Рамасвами уже выбыли из предвыборной гонки.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о своей победе на первичных выборах кандидатов в штате Нью-Гэмпшир. Это уже третья победа Трампа в этом штате. «Теперь мы выиграли в Нью-Гэмпшире три раза», — передает слова Трампа Fox News. Он добавил, что предыдущие две победы были одержаны в 2016 и 2020 годах. Трамп выразил уверенность в своей победе на предстоящих президентских выборах и считает текущую победу особенно важной. В Нью-Гэмпшире прошли первичные выборы кандидатов на пост президента США в 2024 году. Главные соперники — экс-президент Дональд Трамп и бывший постпред при ООН Никки Хейли. Она признала поражение и поздравила Трампа с победой. Ноябрь 2024 года будет следующей датой президентских выборов в США. Некоторые кандидаты от Республиканской партии, такие как Майк Пенс, Даг Бергум, Тим Скотт, Крис Кристи, Рон Десантис и Вивек Рамасвами уже выбыли из предвыборной гонки.