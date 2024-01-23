23 января 2024

В Салехарде вандалы осквернили территорию Преображенского собора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча ардм с журналистами. Салехард, город салехард, собор спаса преображения, река шайтанка
В Салехарде вандалы осквернили территорию собора непристойным рисунком Фото:

В Салехарде (ЯНАО) возле Преображенского собора неизвестный вандал написал покаянную надпись, а под ней нарисовал изображение, напоминающее мужской половой орган. Об этом сообщают жители окружной столицы в социальных сетях.

«Жители Салехарда сфотографировали забор у нового храма, к которому приложил руку неизвестный вандал. „Господи, прости“, — написали на заборе у храма, зачем-то пририсовав ниже пенис», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Салехард Sity».

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

В Салехарде вандалы осквернили территорию Преображенского собора
В Салехарде вандалы осквернили территорию Преображенского собора
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) возле Преображенского собора неизвестный вандал написал покаянную надпись, а под ней нарисовал изображение, напоминающее мужской половой орган. Об этом сообщают жители окружной столицы в социальных сетях. «Жители Салехарда сфотографировали забор у нового храма, к которому приложил руку неизвестный вандал. „Господи, прости“, — написали на заборе у храма, зачем-то пририсовав ниже пенис», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Салехард Sity». Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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