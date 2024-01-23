В Салехарде вандалы осквернили территорию собора непристойным рисунком
В Салехарде (ЯНАО) возле Преображенского собора неизвестный вандал написал покаянную надпись, а под ней нарисовал изображение, напоминающее мужской половой орган. Об этом сообщают жители окружной столицы в социальных сетях.
«Жители Салехарда сфотографировали забор у нового храма, к которому приложил руку неизвестный вандал. „Господи, прости“, — написали на заборе у храма, зачем-то пририсовав ниже пенис», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Салехард Sity».
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
В Салехарде вандалы осквернили территорию Преображенского собора
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