В Салехарде вандалы осквернили территорию Преображенского собора. Фото

24 января 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

В Салехарде вандалы осквернили территорию собора непристойным рисунком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) возле Преображенского собора неизвестный вандал написал покаянную надпись, а под ней нарисовал изображение, напоминающее мужской половой орган. Об этом сообщают жители окружной столицы в социальных сетях. «Жители Салехарда сфотографировали забор у нового храма, к которому приложил руку неизвестный вандал. „Господи, прости“, — написали на заборе у храма, зачем-то пририсовав ниже пенис», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Салехард Sity». Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен. В Салехарде вандалы осквернили территорию Преображенского собора Фото: telegram-канал «Салехард SITY» — https://t.me/salekhard_city/8630

В Салехарде (ЯНАО) возле Преображенского собора неизвестный вандал написал покаянную надпись, а под ней нарисовал изображение, напоминающее мужской половой орган. Об этом сообщают жители окружной столицы в социальных сетях. «Жители Салехарда сфотографировали забор у нового храма, к которому приложил руку неизвестный вандал. „Господи, прости“, — написали на заборе у храма, зачем-то пририсовав ниже пенис», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Салехард Sity». Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.