В Тюмени произошел бум спроса на госслужащих

24 января 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

В Тюмень требуются сотни госслужащих Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюмени резко вырос спрос на государственных служащих. Количество предлагаемых вакансий за 2023 год увеличилось на 59%. Об этом сообщили в РБК Тюмень. «Так, с января по декабрь 2023 г. для госслужащих было открыто 660 вакансий. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2022 г. При этом выросла и средняя предлагаемая зарплата: с 43,7 до 54,3 тысяч рублей», — пишут в РБК. Рост связывают с высокой текучестью кадров. Считается, что происходит это из-за низкой заработной платы. Однако ситуация может улучшиться в 2024 году благодаря индексации доходов на 9,8%.

В Тюмени резко вырос спрос на государственных служащих. Количество предлагаемых вакансий за 2023 год увеличилось на 59%. Об этом сообщили в РБК Тюмень. «Так, с января по декабрь 2023 г. для госслужащих было открыто 660 вакансий. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2022 г. При этом выросла и средняя предлагаемая зарплата: с 43,7 до 54,3 тысяч рублей», — пишут в РБК. Рост связывают с высокой текучестью кадров. Считается, что происходит это из-за низкой заработной платы. Однако ситуация может улучшиться в 2024 году благодаря индексации доходов на 9,8%.