23 января 2024

В Тюмени произошел бум спроса на госслужащих

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Жириновский. Москва, политик, чиновник, портфель, политика, портфели депутатов, министр, портфель министра
В Тюмень требуются сотни госслужащих Фото:

В Тюмени резко вырос спрос на государственных служащих. Количество предлагаемых вакансий за 2023 год увеличилось на 59%. Об этом сообщили в РБК Тюмень.

«Так, с января по декабрь 2023 г. для госслужащих было открыто 660 вакансий. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2022 г. При этом выросла и средняя предлагаемая зарплата: с 43,7 до 54,3 тысяч рублей», — пишут в РБК.

Рост связывают с высокой текучестью кадров. Считается, что происходит это из-за низкой заработной платы. Однако ситуация может улучшиться в 2024 году благодаря индексации доходов на 9,8%.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени резко вырос спрос на государственных служащих. Количество предлагаемых вакансий за 2023 год увеличилось на 59%. Об этом сообщили в РБК Тюмень. «Так, с января по декабрь 2023 г. для госслужащих было открыто 660 вакансий. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2022 г. При этом выросла и средняя предлагаемая зарплата: с 43,7 до 54,3 тысяч рублей», — пишут в РБК. Рост связывают с высокой текучестью кадров. Считается, что происходит это из-за низкой заработной платы. Однако ситуация может улучшиться в 2024 году благодаря индексации доходов на 9,8%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...