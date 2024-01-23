23 января 2024

Челябинского депутата отдали под суд за пьяное вождение

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, бутылка, руль, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Депутат повторно попался пьяным за рулем Фото:

Чебаркульский городской суд (Челябинская область) рассмотрит дело местного жителя, дважды попавшегося пьяным за рулем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным агентства, речь идет о депутате Еткульского сельского поселения Валерии Марченко.

«Чебаркульским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого местного жителя, обвиняемого по статье 264.1 УК РФ. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Чебаркульский городской суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Марченко в сентябре прошлого года попался пьяным за рулем на трассе М-5 «Урал». При этом ранее он уже привлекался к ответственности за подобное нарушение. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Автомобиль депутата был изъят, а сам он отправлен под подписку о невыезде.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей. Либо лишение свободы до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

URA.RU пыталось связаться с председателем совета депутатов Еткульского поселения Андреем Знайко. По имеющемуся на сайте поселения телефону на звонок не ответили.

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Чебаркульский городской суд (Челябинская область) рассмотрит дело местного жителя, дважды попавшегося пьяным за рулем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным агентства, речь идет о депутате Еткульского сельского поселения Валерии Марченко. «Чебаркульским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого местного жителя, обвиняемого по статье 264.1 УК РФ. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Чебаркульский городской суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Марченко в сентябре прошлого года попался пьяным за рулем на трассе М-5 «Урал». При этом ранее он уже привлекался к ответственности за подобное нарушение. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Автомобиль депутата был изъят, а сам он отправлен под подписку о невыезде. «Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей. Либо лишение свободы до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства. URA.RU пыталось связаться с председателем совета депутатов Еткульского поселения Андреем Знайко. По имеющемуся на сайте поселения телефону на звонок не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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