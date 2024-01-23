В Челябинске вырос спрос на курьеров и дворников

Авито: в Челябинске за весь 2023 год спрос на курьеров вырос в 2,9 раза

24 января 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

У курьеров размер зарплат в месяц в среднем составляет 80 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске за весь 2023 год спрос на курьеров вырос в 2,9 раза, в месяц специалистам готовы платить 80 тысяч рублей. Также на 51% выросло число вакансий для дворников, средние зарплаты выросли до 40 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе Авито Работа. «В 2023 по сравнению с 2022 годом число предложений о работе для курьеров в Челябинске выросло в 2,9 раза, размер зарплатных предложений при этом составил 80 тысяч рублей в месяц. В то же время число вакансий для дворников выросло на 51%. Представители данной профессии в среднем стали получать 40 тысяч рублей в месяц», — сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, в целом по России в сравнении с 2022 годом в 2023 году спрос на курьеров вырос в Перми (в 4,3 раза), Туле (в 4,3 раза), Нижнем Новгороде (в 3,4 раза), Томске (в 3,9 раза), Ростове-на-Дону (в 3,1 раза) и Тюмени (в 3,1 раза). Также в 2023 году дворники стали более востребованы в Ульяновске (+59%), Екатеринбурге (+57%), Ростове-на-Дону (+54%), Челябинске (+51%), Москве (+43%) и Новокузнецке (+40%).

В Челябинске за весь 2023 год спрос на курьеров вырос в 2,9 раза, в месяц специалистам готовы платить 80 тысяч рублей. Также на 51% выросло число вакансий для дворников, средние зарплаты выросли до 40 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе Авито Работа. «В 2023 по сравнению с 2022 годом число предложений о работе для курьеров в Челябинске выросло в 2,9 раза, размер зарплатных предложений при этом составил 80 тысяч рублей в месяц. В то же время число вакансий для дворников выросло на 51%. Представители данной профессии в среднем стали получать 40 тысяч рублей в месяц», — сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, в целом по России в сравнении с 2022 годом в 2023 году спрос на курьеров вырос в Перми (в 4,3 раза), Туле (в 4,3 раза), Нижнем Новгороде (в 3,4 раза), Томске (в 3,9 раза), Ростове-на-Дону (в 3,1 раза) и Тюмени (в 3,1 раза). Также в 2023 году дворники стали более востребованы в Ульяновске (+59%), Екатеринбурге (+57%), Ростове-на-Дону (+54%), Челябинске (+51%), Москве (+43%) и Новокузнецке (+40%).