23 января 2024

С главой самого большого района Перми продлили контракт на полгода

Глава Свердловского района Перми останется в должности минимум до июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция Алексей Грибанов и Александр Филиппов. Пермь, портрет, филиппов александр
Александр Филиппов остается главой Свердловского района до июня Фото:

Глава Свердловского района Перми Александр Филиппов будет оставаться в должности еще минимум полгода. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

«Александр Филиппов согласился с предложенным ему мэром Перми Эдуардом Сосниным новым контрактом и на днях подписал его. Его новый контакт действует полгода — до июня 2024 года», — информирует издание.

URA.RU предсказывало, что с главой Свердловского района заключат новый контракт на полгода. 25 января заканчивается контракт у главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. В этом районе живет губернатор Пермского края и по данным URA.RU глава региона недоволен работой Дробинина. Контракт с ним, вероятно, продлевать не будут. Главы Ленинского и Дзержинского районов Александр Русанов и Александр Стяжкин сохранили свои посты.

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Глава Свердловского района Перми Александр Филиппов будет оставаться в должности еще минимум полгода. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». «Александр Филиппов согласился с предложенным ему мэром Перми Эдуардом Сосниным новым контрактом и на днях подписал его. Его новый контакт действует полгода — до июня 2024 года», — информирует издание. URA.RU предсказывало, что с главой Свердловского района заключат новый контракт на полгода. 25 января заканчивается контракт у главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. В этом районе живет губернатор Пермского края и по данным URA.RU глава региона недоволен работой Дробинина. Контракт с ним, вероятно, продлевать не будут. Главы Ленинского и Дзержинского районов Александр Русанов и Александр Стяжкин сохранили свои посты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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