С главой самого большого района Перми продлили контракт на полгода

Глава Свердловского района Перми Александр Филиппов будет оставаться в должности еще минимум полгода. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
«Александр Филиппов согласился с предложенным ему мэром Перми Эдуардом Сосниным новым контрактом и на днях подписал его. Его новый контакт действует полгода — до июня 2024 года», — информирует издание.
URA.RU предсказывало, что с главой Свердловского района заключат новый контракт на полгода. 25 января заканчивается контракт у главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. В этом районе живет губернатор Пермского края и по данным URA.RU глава региона недоволен работой Дробинина. Контракт с ним, вероятно, продлевать не будут. Главы Ленинского и Дзержинского районов Александр Русанов и Александр Стяжкин сохранили свои посты.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.