С главой самого большого района Перми продлили контракт на полгода

Глава Свердловского района Перми останется в должности минимум до июня

24 января 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Александр Филиппов остается главой Свердловского района до июня Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава Свердловского района Перми Александр Филиппов будет оставаться в должности еще минимум полгода. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». «Александр Филиппов согласился с предложенным ему мэром Перми Эдуардом Сосниным новым контрактом и на днях подписал его. Его новый контакт действует полгода — до июня 2024 года», — информирует издание. URA.RU предсказывало, что с главой Свердловского района заключат новый контракт на полгода. 25 января заканчивается контракт у главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. В этом районе живет губернатор Пермского края и по данным URA.RU глава региона недоволен работой Дробинина. Контракт с ним, вероятно, продлевать не будут. Главы Ленинского и Дзержинского районов Александр Русанов и Александр Стяжкин сохранили свои посты.

Глава Свердловского района Перми Александр Филиппов будет оставаться в должности еще минимум полгода. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». «Александр Филиппов согласился с предложенным ему мэром Перми Эдуардом Сосниным новым контрактом и на днях подписал его. Его новый контакт действует полгода — до июня 2024 года», — информирует издание. URA.RU предсказывало, что с главой Свердловского района заключат новый контракт на полгода. 25 января заканчивается контракт у главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. В этом районе живет губернатор Пермского края и по данным URA.RU глава региона недоволен работой Дробинина. Контракт с ним, вероятно, продлевать не будут. Главы Ленинского и Дзержинского районов Александр Русанов и Александр Стяжкин сохранили свои посты.