В Перми ищут нового главу района, в котором живет губернатор Махонин. Инсайд URA.RU подтвердился

В Перми поменяется глава Индустриального района

18 января 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

У глав двух районов Перми заканчивается срок действия контрактов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Краевые власти помогают мэрии Перми с поиском нового главы Индустриального района. У действующего руководителя, Дмитрия Дробинина, контракт заканчивается 25 января. И, рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах, продлять его мэр Перми Эдуард Соснин не будет. О том, что Дробинин не сохранит пост, агентство рассказывало в августе. В Индустриально районе живет губернатор Дмитрий Махонин, и у него накопилось множество претензий к Дробинину. «Дробинин вместе со всей своей командой отправляется на выход. К нему много претензий по качеству работы, уборке улиц и вообще выполнению своих прямых обязанностей. На замечания, которые к нему поступают, он не реагирует», — говорят инсайдеры. Сейчас идут собеседования среди кандидатов, которые могут сменить Дробинина. Фамилии источники не знают. Известно лишь, что в списке есть заместитель главы одного из районов города. Дмитрий Дробинин заявил, что пока до 25 числа он работает точно и надеется, что и дальше будет работать. На вопрос, обсуждал ли он с главой города Эдуардом Сосниным продление контракта, он не ответил. «Мы как района занимаем второе место в городе, находимся в лидерах, к нам претензий нет», — отметил он. Также 25 января заканчивается срок действия контракта у главы Свердловского района Александра Филиппова. С ним, по данным инсайдеров в мэрии, контракт будет продлен на полгода. Филиппов говорит, что у него нет такой информации. «Никто со мной по этому поводу, в том числе, глава, не разговаривал», — отметил он. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Перми. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что краевые власти заинтересованы в том, чтобы поменять Филиппова. А у Дмитрия Дробинина за долги приставы отобрали автомобиль. Он должен знакомым порядка 7 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Краевые власти помогают мэрии Перми с поиском нового главы Индустриального района. У действующего руководителя, Дмитрия Дробинина, контракт заканчивается 25 января. И, рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах, продлять его мэр Перми Эдуард Соснин не будет. О том, что Дробинин не сохранит пост, агентство рассказывало в августе. В Индустриально районе живет губернатор Дмитрий Махонин, и у него накопилось множество претензий к Дробинину. «Дробинин вместе со всей своей командой отправляется на выход. К нему много претензий по качеству работы, уборке улиц и вообще выполнению своих прямых обязанностей. На замечания, которые к нему поступают, он не реагирует», — говорят инсайдеры. Сейчас идут собеседования среди кандидатов, которые могут сменить Дробинина. Фамилии источники не знают. Известно лишь, что в списке есть заместитель главы одного из районов города. Дмитрий Дробинин заявил, что пока до 25 числа он работает точно и надеется, что и дальше будет работать. На вопрос, обсуждал ли он с главой города Эдуардом Сосниным продление контракта, он не ответил. «Мы как района занимаем второе место в городе, находимся в лидерах, к нам претензий нет», — отметил он. Также 25 января заканчивается срок действия контракта у главы Свердловского района Александра Филиппова. С ним, по данным инсайдеров в мэрии, контракт будет продлен на полгода. Филиппов говорит, что у него нет такой информации. «Никто со мной по этому поводу, в том числе, глава, не разговаривал», — отметил он. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Перми. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что краевые власти заинтересованы в том, чтобы поменять Филиппова. А у Дмитрия Дробинина за долги приставы отобрали автомобиль. Он должен знакомым порядка 7 млн рублей.