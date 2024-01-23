В Тюмени в микрорайоне Ямальский-1 построят новую школу

24 января 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

В 2024 году запланировано заключение контракта на строительство и проектирование Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменском микрорайоне Ямальский-1 построить новую школу, чтобы разгрузить учреждение №65. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. В настоящее время запланировано заключение контракта на строительство и проектирование ремонта. «В целях снижения нагрузки на работу корпуса школы № 65 в 2024—2026 гг. запланировано проектирование и строительство новой школы в мкр. Ямальский-1. Необходимо обеспечить предусмотренное. В 2024 году предполагается заключение комплексного государственного контракта, прогнозирующего проектирование и строительство школ», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что в районе Дома защиты к 2027 году появится школа с дошкольным отделением. Начало строительства запланировано на 2025 год.

В тюменском микрорайоне Ямальский-1 построить новую школу, чтобы разгрузить учреждение №65. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. В настоящее время запланировано заключение контракта на строительство и проектирование ремонта. «В целях снижения нагрузки на работу корпуса школы № 65 в 2024—2026 гг. запланировано проектирование и строительство новой школы в мкр. Ямальский-1. Необходимо обеспечить предусмотренное. В 2024 году предполагается заключение комплексного государственного контракта, прогнозирующего проектирование и строительство школ», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что в районе Дома защиты к 2027 году появится школа с дошкольным отделением. Начало строительства запланировано на 2025 год.