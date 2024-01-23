23 января 2024

В Тюмени в микрорайоне Ямальский-1 построят новую школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр строительства школы. Тюмень , помещение, отделка, ремонт, здание, леса
В 2024 году запланировано заключение контракта на строительство и проектирование Фото:

В тюменском микрорайоне Ямальский-1 построить новую школу, чтобы разгрузить учреждение №65. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. В настоящее время запланировано заключение контракта на строительство и проектирование ремонта.

«В целях снижения нагрузки на работу корпуса школы № 65 в 2024—2026 гг. запланировано проектирование и строительство новой школы в мкр. Ямальский-1. Необходимо обеспечить предусмотренное. В 2024 году предполагается заключение комплексного государственного контракта, прогнозирующего проектирование и строительство школ», — рассказали в ведомстве.

Ранее агентство писало, что в районе Дома защиты к 2027 году появится школа с дошкольным отделением. Начало строительства запланировано на 2025 год.

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В тюменском микрорайоне Ямальский-1 построить новую школу, чтобы разгрузить учреждение №65. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. В настоящее время запланировано заключение контракта на строительство и проектирование ремонта. «В целях снижения нагрузки на работу корпуса школы № 65 в 2024—2026 гг. запланировано проектирование и строительство новой школы в мкр. Ямальский-1. Необходимо обеспечить предусмотренное. В 2024 году предполагается заключение комплексного государственного контракта, прогнозирующего проектирование и строительство школ», — рассказали в ведомстве. Ранее агентство писало, что в районе Дома защиты к 2027 году появится школа с дошкольным отделением. Начало строительства запланировано на 2025 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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