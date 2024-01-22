В Тюмени в районе Дома обороны построят новую школу

23 января 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Начало строительства учреждения запланировано на 2025 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени к 2027 году в микрорайоне Дом обороны построят школу с дошкольным отделением. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Начало строительства учреждения запланировано на 2025 год. «Строительство школы с дошкольным отделением в районе ул. Белинского г. Тюмени предусмотрено в 2025—2027 годы. Сложный объект и земельный участок с большим количеством действующих инженерных сетей. В 2024 году работы по их выносу будут продолжены. В 2025 году планируется начало строительно-монтажных работ», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне также в границах улиц Октябрьская — Почтовая — Полевая появятся школа и детский сад. Разрешение на строительство общеобразовательного учреждения пока не выдавалось.

В Тюмени к 2027 году в микрорайоне Дом обороны построят школу с дошкольным отделением. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Начало строительства учреждения запланировано на 2025 год. «Строительство школы с дошкольным отделением в районе ул. Белинского г. Тюмени предусмотрено в 2025—2027 годы. Сложный объект и земельный участок с большим количеством действующих инженерных сетей. В 2024 году работы по их выносу будут продолжены. В 2025 году планируется начало строительно-монтажных работ», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне также в границах улиц Октябрьская — Почтовая — Полевая появятся школа и детский сад. Разрешение на строительство общеобразовательного учреждения пока не выдавалось.