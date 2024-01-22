22 января 2024

В Тюмени в районе Дома обороны построят новую школу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство школы на улице Рощинская. Екатеринбург, строительство школы, школа на рощинской
Начало строительства учреждения запланировано на 2025 год Фото:

В Тюмени к 2027 году в микрорайоне Дом обороны построят школу с дошкольным отделением. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Начало строительства учреждения запланировано на 2025 год.

«Строительство школы с дошкольным отделением в районе ул. Белинского г. Тюмени предусмотрено в 2025—2027 годы. Сложный объект и земельный участок с большим количеством действующих инженерных сетей. В 2024 году работы по их выносу будут продолжены. В 2025 году планируется начало строительно-монтажных работ», — рассказали в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне также в границах улиц Октябрьская — Почтовая — Полевая появятся школа и детский сад. Разрешение на строительство общеобразовательного учреждения пока не выдавалось.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени к 2027 году в микрорайоне Дом обороны построят школу с дошкольным отделением. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Начало строительства учреждения запланировано на 2025 год. «Строительство школы с дошкольным отделением в районе ул. Белинского г. Тюмени предусмотрено в 2025—2027 годы. Сложный объект и земельный участок с большим количеством действующих инженерных сетей. В 2024 году работы по их выносу будут продолжены. В 2025 году планируется начало строительно-монтажных работ», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне также в границах улиц Октябрьская — Почтовая — Полевая появятся школа и детский сад. Разрешение на строительство общеобразовательного учреждения пока не выдавалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...