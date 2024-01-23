Надпись неизвестного «художника» у Преображенского собора была ликвидирована
В Салехарде (ЯНАО) была оперативно ликвидирована надпись, оставленная возле Преображенского собора неизвестным вандалом. Фото с URA.RU поделились в департаменте строительства.
«Надпись на ограждении возле Преображенского собора ликвидирована», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве. По поводу ее появления полиция проводит проверку.
Неизвестный написал на заборе, прилегающем к территории храма «Господи, прости». Под ней был размещен рисунок, схематично изображающий мужской половой орган.
Парапет ограждения возле Преображенского собора, на котором была надпись
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.