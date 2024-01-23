23 января 2024

В Салехарде ликвидировали «художества» вандала у Преображенского собора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча ардм с журналистами. Салехард, город салехард, собор спаса преображения
Надпись неизвестного «художника» у Преображенского собора была ликвидирована Фото:

В Салехарде (ЯНАО) была оперативно ликвидирована надпись, оставленная возле Преображенского собора неизвестным вандалом. Фото с URA.RU поделились в департаменте строительства.

«Надпись на ограждении возле Преображенского собора ликвидирована», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве. По поводу ее появления полиция проводит проверку.

Неизвестный написал на заборе, прилегающем к территории храма «Господи, прости». Под ней был размещен рисунок, схематично изображающий мужской половой орган.

Парапет ограждения возле Преображенского собора, на котором была надпись
Парапет ограждения возле Преображенского собора, на котором была надпись
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) была оперативно ликвидирована надпись, оставленная возле Преображенского собора неизвестным вандалом. Фото с URA.RU поделились в департаменте строительства. «Надпись на ограждении возле Преображенского собора ликвидирована», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве. По поводу ее появления полиция проводит проверку. Неизвестный написал на заборе, прилегающем к территории храма «Господи, прости». Под ней был размещен рисунок, схематично изображающий мужской половой орган.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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