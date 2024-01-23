В Салехарде ликвидировали «художества» вандала у Преображенского собора. Фото

24 января 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Надпись неизвестного «художника» у Преображенского собора была ликвидирована Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) была оперативно ликвидирована надпись, оставленная возле Преображенского собора неизвестным вандалом. Фото с URA.RU поделились в департаменте строительства. «Надпись на ограждении возле Преображенского собора ликвидирована», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве. По поводу ее появления полиция проводит проверку. Неизвестный написал на заборе, прилегающем к территории храма «Господи, прости». Под ней был размещен рисунок, схематично изображающий мужской половой орган. Парапет ограждения возле Преображенского собора, на котором была надпись Фото: читатель URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) была оперативно ликвидирована надпись, оставленная возле Преображенского собора неизвестным вандалом. Фото с URA.RU поделились в департаменте строительства. «Надпись на ограждении возле Преображенского собора ликвидирована», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве. По поводу ее появления полиция проводит проверку. Неизвестный написал на заборе, прилегающем к территории храма «Господи, прости». Под ней был размещен рисунок, схематично изображающий мужской половой орган.