Пациентам военного госпиталя в Перми жестами исполнят песни Шамана. Видео

24 января 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

В Перми научились показывать песни Shaman жестами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском военном госпитале пройдет необычный концерт. В нем примет участие мастер жестовой песни Артем Агафонов. Среди его репертуара песни популярного патриотического исполнителя Shaman (Ярослава Дронова), рассказали организаторы. «В Пермском госпитале для ветеранов войн пройдет концерт участников Международного патриотического фестиваля „Автомат и гитара — Сила в братстве!“. Один из участников — исполнитель жестовой песни Артем Агафонов. Он исполняет песни певца Shaman», — говорится на странице Пермского городского совета ветеранов в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выступит и сам Shaman. Но билетов на его концерт уже нет.

В Пермском военном госпитале пройдет необычный концерт. В нем примет участие мастер жестовой песни Артем Агафонов. Среди его репертуара песни популярного патриотического исполнителя Shaman (Ярослава Дронова), рассказали организаторы. «В Пермском госпитале для ветеранов войн пройдет концерт участников Международного патриотического фестиваля „Автомат и гитара — Сила в братстве!“. Один из участников — исполнитель жестовой песни Артем Агафонов. Он исполняет песни певца Shaman», — говорится на странице Пермского городского совета ветеранов в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выступит и сам Shaman. Но билетов на его концерт уже нет.