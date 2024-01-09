09 января 2024

Пермяки раскупили все билеты на концерт Shaman

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление исполнителя Shaman на концерте по случаю Дня Победы. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, певец шаман
Shaman собрал в Перми полный зал Фото:

В Перми не осталось свободных мест на выступление популярного певца Shaman (Ярослава Дронова). Все билеты раскуплены за несколько недель до концерта, который состоится 1 февраля, сообщается на сервисах продаж.

«SHAMAN. „Я русский. На бис“. Свободных мест нет», — указано на сайте Городских зрелищных касс. Покупка билета недоступна и на сервисе «Яндекс. Афиша».

Цены на концерт популярного артиста, который недавно стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, варьировались от 2500 до 7500 рублей. Предыдущее выступление Shaman с аналогичной программой в 2023 году также прошло с аншлагом.

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В Перми не осталось свободных мест на выступление популярного певца Shaman (Ярослава Дронова). Все билеты раскуплены за несколько недель до концерта, который состоится 1 февраля, сообщается на сервисах продаж. «SHAMAN. „Я русский. На бис“. Свободных мест нет», — указано на сайте Городских зрелищных касс. Покупка билета недоступна и на сервисе «Яндекс. Афиша». Цены на концерт популярного артиста, который недавно стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, варьировались от 2500 до 7500 рублей. Предыдущее выступление Shaman с аналогичной программой в 2023 году также прошло с аншлагом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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