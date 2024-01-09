Пермяки раскупили все билеты на концерт Shaman

Shaman собрал в Перми полный зал
В Перми не осталось свободных мест на выступление популярного певца Shaman (Ярослава Дронова). Все билеты раскуплены за несколько недель до концерта, который состоится 1 февраля, сообщается на сервисах продаж.
«SHAMAN. „Я русский. На бис“. Свободных мест нет», — указано на сайте Городских зрелищных касс. Покупка билета недоступна и на сервисе «Яндекс. Афиша».
Цены на концерт популярного артиста, который недавно стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, варьировались от 2500 до 7500 рублей. Предыдущее выступление Shaman с аналогичной программой в 2023 году также прошло с аншлагом.
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