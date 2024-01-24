В США рассказали о бункере, в котором сидит Зеленский

Bloomberg: Зеленский работает в бункере в спартанских условиях

24 января 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский находится в бункере советской эпохи, пишет Bloomberg Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский продолжает находиться в бункере, несмотря на призывы иностранных лидеров покинуть страну. Глава государства ведет свою деятельность в бункере советской эпохи в спартанских условиях. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Зеленский отклонил призывы симпатизирующих ему иностранных лидеров бежать с Украины и остался в Киеве, спустившись в обширный бункер советской эпохи под своей штаб-квартирой. Спартанские условия подземелья, пустынные и немного жуткие, тяжело переживались президентом», — говорится в материале. Там добавили, что в результате этого у Зеленского сложился образ с безрадостным лицом, небольшой бородкой и одеждой цвета хаки. В начале конфликта Зеленский проявлял решительность, будто Украина никогда не может быть побеждена. Он приказывал командирам ВСУ победить российских солдат, хотя было ясно, что его армии не хватает ресурсов для этого, заключил автор. В начале СВО Зеленский выглядел истощенным и нездоровым. Он страдал от недостатка солнечного света и свежего воздуха, и лицо его стало бледным. По словам одной из его помощниц, Зеленский выглядел «как ходячий труп». Ему не хватало пищи из-за ограниченного запаса в бункере, где он жил в первые месяцы конфликта. В первые месяцы конфликта украинский президент осторожно держался вне бункера, опасаясь покушения со стороны российских властей. В настоящее время он выходит из бункера с большей уверенностью, но по-прежнему проводит там значительное время, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает находиться в бункере, несмотря на призывы иностранных лидеров покинуть страну. Глава государства ведет свою деятельность в бункере советской эпохи в спартанских условиях. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Зеленский отклонил призывы симпатизирующих ему иностранных лидеров бежать с Украины и остался в Киеве, спустившись в обширный бункер советской эпохи под своей штаб-квартирой. Спартанские условия подземелья, пустынные и немного жуткие, тяжело переживались президентом», — говорится в материале. Там добавили, что в результате этого у Зеленского сложился образ с безрадостным лицом, небольшой бородкой и одеждой цвета хаки. В начале конфликта Зеленский проявлял решительность, будто Украина никогда не может быть побеждена. Он приказывал командирам ВСУ победить российских солдат, хотя было ясно, что его армии не хватает ресурсов для этого, заключил автор. В начале СВО Зеленский выглядел истощенным и нездоровым. Он страдал от недостатка солнечного света и свежего воздуха, и лицо его стало бледным. По словам одной из его помощниц, Зеленский выглядел «как ходячий труп». Ему не хватало пищи из-за ограниченного запаса в бункере, где он жил в первые месяцы конфликта. В первые месяцы конфликта украинский президент осторожно держался вне бункера, опасаясь покушения со стороны российских властей. В настоящее время он выходит из бункера с большей уверенностью, но по-прежнему проводит там значительное время, передает «Утро.ру».