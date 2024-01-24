24 января 2024

В Кургане замначальника женской колонии возглавила структуру УФСИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, протокол, фсин, составление протокола, оформление протокола, уфсин, оформление документов, блокнот для записи, сотрудники уфсин, гуфсин
В учреждении курганского УФСИН сменилось руководство Фото:

В руководстве базы материально-технического и военного снабжения (БМТИВС) курганского УФСИН произошли перестановки. Временным главой базы стала Елена Рубанова, которая ранее была замначальника женской колонии №4. Данные появились на одном из бизнес-порталов учета данных.

«БМТИВС УФСИН России по Курганской Области. Руководитель, врио начальника — Рубанова Елена Николаевна», — информирует система Sbis. Это случилось после увольнения прежнего начальника Дмитрия Кривова в середине декабря.

В пресс-службе управления ФСИН данную информацию подтвердили. С Кривовым расторгли контракт по инициативе сотрудника из-за перехода на другую работу.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском УФСИН появилась структура, отвечающая за склады, недвижимость и транспорт. Ее возглавил Дмитрий Кривов, который руководил базой более шести лет.

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В руководстве базы материально-технического и военного снабжения (БМТИВС) курганского УФСИН произошли перестановки. Временным главой базы стала Елена Рубанова, которая ранее была замначальника женской колонии №4. Данные появились на одном из бизнес-порталов учета данных. «БМТИВС УФСИН России по Курганской Области. Руководитель, врио начальника — Рубанова Елена Николаевна», — информирует система Sbis. Это случилось после увольнения прежнего начальника Дмитрия Кривова в середине декабря. В пресс-службе управления ФСИН данную информацию подтвердили. С Кривовым расторгли контракт по инициативе сотрудника из-за перехода на другую работу. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском УФСИН появилась структура, отвечающая за склады, недвижимость и транспорт. Ее возглавил Дмитрий Кривов, который руководил базой более шести лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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