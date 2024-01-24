В Кургане замначальника женской колонии возглавила структуру УФСИН

В руководстве базы материально-технического и военного снабжения (БМТИВС) курганского УФСИН произошли перестановки. Временным главой базы стала Елена Рубанова, которая ранее была замначальника женской колонии №4. Данные появились на одном из бизнес-порталов учета данных.
«БМТИВС УФСИН России по Курганской Области. Руководитель, врио начальника — Рубанова Елена Николаевна», — информирует система Sbis. Это случилось после увольнения прежнего начальника Дмитрия Кривова в середине декабря.
В пресс-службе управления ФСИН данную информацию подтвердили. С Кривовым расторгли контракт по инициативе сотрудника из-за перехода на другую работу.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганском УФСИН появилась структура, отвечающая за склады, недвижимость и транспорт. Ее возглавил Дмитрий Кривов, который руководил базой более шести лет.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.