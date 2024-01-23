Опека собиралась проверить задохнувшуюся в кроватке девочку в Первоуральске

24 января 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Сотрудники соцзащиты старались держать ситуацию на контроле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец У органов опеки была назначена проверка по месту проживания отца на следующий день после смерти пятимесячной девочки в Первоуральске. Сотрудники соцзащиты устроили мать погибшей девочки в кризисный центр, об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В управлении социальной политики №5 по городу Первоуральску сообщили, что проводили работу с женщиной. Проверка по месту проживания сожителя была назначена на 22.01», — говорится в сообщении. Также известно, что матери девочки предоставили место в кризисном центре «Мать и дитя», где она находилась до рождения ребенка. После рождения малышки женщина жила у своей матери, но время от времени встречалась с отцом ребенка. Специалисты соцзащиты работали с НКО «Аистенок» на предмет устройства женщины в кризисный центр, чтобы помочь ей прекратить общение с ним. На прошлой неделе стало известно, что она вернулась к сожителю. В связи с этой информацией была назначена проверка.



Пятимесячная малышка скончалась дома 21 января. По одной из версий, мужчина накрыл ребенка одеялом, чтобы заглушить плач. К делу подключились СК, прокуратура и полиция. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

У органов опеки была назначена проверка по месту проживания отца на следующий день после смерти пятимесячной девочки в Первоуральске. Сотрудники соцзащиты устроили мать погибшей девочки в кризисный центр, об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В управлении социальной политики №5 по городу Первоуральску сообщили, что проводили работу с женщиной. Проверка по месту проживания сожителя была назначена на 22.01», — говорится в сообщении. Также известно, что матери девочки предоставили место в кризисном центре «Мать и дитя», где она находилась до рождения ребенка. После рождения малышки женщина жила у своей матери, но время от времени встречалась с отцом ребенка. Специалисты соцзащиты работали с НКО «Аистенок» на предмет устройства женщины в кризисный центр, чтобы помочь ей прекратить общение с ним. На прошлой неделе стало известно, что она вернулась к сожителю. В связи с этой информацией была назначена проверка. Пятимесячная малышка скончалась дома 21 января. По одной из версий, мужчина накрыл ребенка одеялом, чтобы заглушить плач. К делу подключились СК, прокуратура и полиция. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.