23 января 2024

Опека собиралась проверить задохнувшуюся в кроватке девочку в Первоуральске

© Служба новостей «URA.RU»
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События на улице Карбышева, 2. Свердловская область, Первоуральск, улица карбышева2
Сотрудники соцзащиты старались держать ситуацию на контроле Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

У органов опеки была назначена проверка по месту проживания отца на следующий день после смерти пятимесячной девочки в Первоуральске. Сотрудники соцзащиты устроили мать погибшей девочки в кризисный центр, об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В управлении социальной политики №5 по городу Первоуральску сообщили, что проводили работу с женщиной. Проверка по месту проживания сожителя была назначена на 22.01», — говорится в сообщении.

Также известно, что матери девочки предоставили место в кризисном центре «Мать и дитя», где она находилась до рождения ребенка. После рождения малышки женщина жила у своей матери, но время от времени встречалась с отцом ребенка.

Специалисты соцзащиты работали с НКО «Аистенок» на предмет устройства женщины в кризисный центр, чтобы помочь ей прекратить общение с ним. На прошлой неделе стало известно, что она вернулась к сожителю. В связи с этой информацией была назначена проверка.

Пятимесячная малышка скончалась дома 21 января. По одной из версий, мужчина накрыл ребенка одеялом, чтобы заглушить плач. К делу подключились СК, прокуратура и полиция. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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У органов опеки была назначена проверка по месту проживания отца на следующий день после смерти пятимесячной девочки в Первоуральске. Сотрудники соцзащиты устроили мать погибшей девочки в кризисный центр, об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В управлении социальной политики №5 по городу Первоуральску сообщили, что проводили работу с женщиной. Проверка по месту проживания сожителя была назначена на 22.01», — говорится в сообщении. Также известно, что матери девочки предоставили место в кризисном центре «Мать и дитя», где она находилась до рождения ребенка. После рождения малышки женщина жила у своей матери, но время от времени встречалась с отцом ребенка. Специалисты соцзащиты работали с НКО «Аистенок» на предмет устройства женщины в кризисный центр, чтобы помочь ей прекратить общение с ним. На прошлой неделе стало известно, что она вернулась к сожителю. В связи с этой информацией была назначена проверка. Пятимесячная малышка скончалась дома 21 января. По одной из версий, мужчина накрыл ребенка одеялом, чтобы заглушить плач. К делу подключились СК, прокуратура и полиция. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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