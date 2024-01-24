Свердловчанина, обвиняемого в изнасиловании дочки, привезли в суд

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Избрание меры пресечения Абызову в Басманном суде. Москва , осужденный, решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, наручники
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы Фото:

Мужчину, который, предположительно, насиловал дочь с 2019 года в Екатеринбурге, доставили в Кировский районный суд Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

В Кировском суде мужчине изберут меру пресечения. Никто из родных не пришел поддержать его.

По данным «КП-Екатеринбург», мужчина на протяжении нескольких лет насиловал единственную дочь. В начале января в домовых чатах Кировского района распространяли ориентировку на подозреваемого. Силовикам удалось задержать его 22 января. Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Мужчину, который, предположительно, насиловал дочь с 2019 года в Екатеринбурге, доставили в Кировский районный суд Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. В Кировском суде мужчине изберут меру пресечения. Никто из родных не пришел поддержать его. По данным «КП-Екатеринбург», мужчина на протяжении нескольких лет насиловал единственную дочь. В начале января в домовых чатах Кировского района распространяли ориентировку на подозреваемого. Силовикам удалось задержать его 22 января. Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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