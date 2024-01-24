Свердловчанина, обвиняемого в изнасиловании дочки, привезли в суд

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы
Мужчину, который, предположительно, насиловал дочь с 2019 года в Екатеринбурге, доставили в Кировский районный суд Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
В Кировском суде мужчине изберут меру пресечения. Никто из родных не пришел поддержать его.
По данным «КП-Екатеринбург», мужчина на протяжении нескольких лет насиловал единственную дочь. В начале января в домовых чатах Кировского района распространяли ориентировку на подозреваемого. Силовикам удалось задержать его 22 января. Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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