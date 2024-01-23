23 января 2024

Курганские чиновники второпях не заметили ошибки на табличках онкодиспансера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, онкодиспансер, хирургический корпус
В новом корпусе онкодиспансера заметили ошибки Фото:

В новом хирургическом корпусе Курганского онкологического диспансера установили таблички, в которых написаны названия отделений с ошибками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, который связан со строительным бизнесом.

«Кто заказывал таблички, видимо, при получении не перепроверил или не обратил внимание на ошибки. Те, люди, которые их устанавливали, также ничего не заметили или не поняли, что в словах допущены ошибки», — рассказывает источник.

Все из-за того, что власти планируют успеть до конца марта 2024 года закончить ремонт в новом корпусе и начать принимать пациентов. Подрядчик также не заметил ошибок, поэтому так и появились три таблички «оделение» без буквы «Т» и «Электрический щЕток».

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент здравоохранения Курганской области. Журналисту сообщили, что пришлют ответ позже. Информация будет дополнена после получения комментария от депздрава.

Ранее URA.RU писало, что курганских пациентов скоро начнут принимать в новом корпусе онкодиспансера. В планах властей открыть новое помещение в первом квартале 2024 года

В хирургическом корпусе онкодиспансера установили таблички с ошибками
В хирургическом корпусе онкодиспансера установили таблички с ошибками
Фото:

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В новом хирургическом корпусе Курганского онкологического диспансера установили таблички, в которых написаны названия отделений с ошибками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, который связан со строительным бизнесом. «Кто заказывал таблички, видимо, при получении не перепроверил или не обратил внимание на ошибки. Те, люди, которые их устанавливали, также ничего не заметили или не поняли, что в словах допущены ошибки», — рассказывает источник. Все из-за того, что власти планируют успеть до конца марта 2024 года закончить ремонт в новом корпусе и начать принимать пациентов. Подрядчик также не заметил ошибок, поэтому так и появились три таблички «оделение» без буквы «Т» и «Электрический щЕток». Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент здравоохранения Курганской области. Журналисту сообщили, что пришлют ответ позже. Информация будет дополнена после получения комментария от депздрава. Ранее URA.RU писало, что курганских пациентов скоро начнут принимать в новом корпусе онкодиспансера. В планах властей открыть новое помещение в первом квартале 2024 года
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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