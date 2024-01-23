Курганские чиновники второпях не заметили ошибки на табличках онкодиспансера. Фото

24 января 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

В новом корпусе онкодиспансера заметили ошибки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В новом хирургическом корпусе Курганского онкологического диспансера установили таблички, в которых написаны названия отделений с ошибками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, который связан со строительным бизнесом. «Кто заказывал таблички, видимо, при получении не перепроверил или не обратил внимание на ошибки. Те, люди, которые их устанавливали, также ничего не заметили или не поняли, что в словах допущены ошибки», — рассказывает источник. Все из-за того, что власти планируют успеть до конца марта 2024 года закончить ремонт в новом корпусе и начать принимать пациентов. Подрядчик также не заметил ошибок, поэтому так и появились три таблички «оделение» без буквы «Т» и «Электрический щЕток». Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент здравоохранения Курганской области. Журналисту сообщили, что пришлют ответ позже. Информация будет дополнена после получения комментария от депздрава. Ранее URA.RU писало, что курганских пациентов скоро начнут принимать в новом корпусе онкодиспансера. В планах властей открыть новое помещение в первом квартале 2024 года В хирургическом корпусе онкодиспансера установили таблички с ошибками Фото: читатель URA.RU

В новом хирургическом корпусе Курганского онкологического диспансера установили таблички, в которых написаны названия отделений с ошибками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, который связан со строительным бизнесом. «Кто заказывал таблички, видимо, при получении не перепроверил или не обратил внимание на ошибки. Те, люди, которые их устанавливали, также ничего не заметили или не поняли, что в словах допущены ошибки», — рассказывает источник. Все из-за того, что власти планируют успеть до конца марта 2024 года закончить ремонт в новом корпусе и начать принимать пациентов. Подрядчик также не заметил ошибок, поэтому так и появились три таблички «оделение» без буквы «Т» и «Электрический щЕток». Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент здравоохранения Курганской области. Журналисту сообщили, что пришлют ответ позже. Информация будет дополнена после получения комментария от депздрава. Ранее URA.RU писало, что курганских пациентов скоро начнут принимать в новом корпусе онкодиспансера. В планах властей открыть новое помещение в первом квартале 2024 года