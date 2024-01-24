Свердловчанина, который насиловал дочь с 2019 года, отправили в СИЗО. Фото

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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, тюрьма, колючая проволка
Меру пресечения мужчину выбрал Кировский районный суд Екатеринбурга Фото:

Свердловчанина, который, предположительно, насиловал дочь с 2019 года, отправили под стражу. Информацию из зала Кировского районного суда Екатеринбурга передает корреспондент URA.RU.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 21 марта. При этом, отметила судья, зачитывая постановление, ходатайство следователя было удовлетворено лишь частично. Адвокат отказался от общения с журналистом агентства.

По версии следствия, житель Екатеринбурга на протяжении нескольких лет насиловал единственную дочку. В начале января его объявили в розыск. Накануне силовикам удалось задержать его. Против него было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Мужчина старательно прятал лицо под капюшон
Мужчина старательно прятал лицо под капюшон
Фото:

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Свердловчанина, который, предположительно, насиловал дочь с 2019 года, отправили под стражу. Информацию из зала Кировского районного суда Екатеринбурга передает корреспондент URA.RU. Мужчина будет находиться в СИЗО до 21 марта. При этом, отметила судья, зачитывая постановление, ходатайство следователя было удовлетворено лишь частично. Адвокат отказался от общения с журналистом агентства. По версии следствия, житель Екатеринбурга на протяжении нескольких лет насиловал единственную дочку. В начале января его объявили в розыск. Накануне силовикам удалось задержать его. Против него было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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