Свердловчанина, который, предположительно, насиловал дочь с 2019 года, отправили под стражу. Информацию из зала Кировского районного суда Екатеринбурга передает корреспондент URA.RU.
Мужчина будет находиться в СИЗО до 21 марта. При этом, отметила судья, зачитывая постановление, ходатайство следователя было удовлетворено лишь частично. Адвокат отказался от общения с журналистом агентства.
По версии следствия, житель Екатеринбурга на протяжении нескольких лет насиловал единственную дочку. В начале января его объявили в розыск. Накануне силовикам удалось задержать его. Против него было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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