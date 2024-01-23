Турфирмы раскрыли цены путевок на майские праздники из Перми

Пермские турфирмы: цены путевок на майские праздники — от 28,4 тысяч рублей

24 января 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Турфирмы предлагают в мае поехать отдыхать минимум от 28,4 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пермские туристические фирмы открыли продажи путевок на майские праздники. Цены на них начинаются от 28,4 тысяч рублей на человека, сообщили представители пермского туристического агентства «Дом Солнца» в соцсети «ВКонтакте». «Новогодние каникулы закончились, впереди майские праздники — самое время запланировать свой отдых», — сказано в сообщении. Турагенты предлагают на майские праздники из Перми автобусные, авиа и железнодорожные туры. Дешевле всего будет отправиться в Самару, Чувашию или Москву на автобусе. Стоимость путевки на одного человека при двухместном размещении — 28,4-32,8 тысяч рублей. Также на автобусе можно уехать в Дагестан, но цена будет в два раза больше — 61,2 тысяча рублей. На поезде предлагают поехать в Сибирь или Нижний Новгород. За такой тур придется заплатить 39,4-55,6 тысяч рублей. На самолете можно улететь в Сочи, Абхазию, Турцию или Египет. Отдых на Черноморском побережье на шесть ночей обойдется в 47,3 тысячи рублей, а на Средиземноморском — от 131 тысячи рублей. Дороже всего выйдет путевка в Египет. Цены начинаются от 153,8 тысяч рублей на человека на десять дней. Ранее пермский турагент рассказала, стоит ли в 2024 году ждать горящие путевки. Туристы, покупающие поездку за пару дней до вылета, могут остаться без места в хорошем отеле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские туристические фирмы открыли продажи путевок на майские праздники. Цены на них начинаются от 28,4 тысяч рублей на человека, сообщили представители пермского туристического агентства «Дом Солнца» в соцсети «ВКонтакте». «Новогодние каникулы закончились, впереди майские праздники — самое время запланировать свой отдых», — сказано в сообщении. Турагенты предлагают на майские праздники из Перми автобусные, авиа и железнодорожные туры. Дешевле всего будет отправиться в Самару, Чувашию или Москву на автобусе. Стоимость путевки на одного человека при двухместном размещении — 28,4-32,8 тысяч рублей. Также на автобусе можно уехать в Дагестан, но цена будет в два раза больше — 61,2 тысяча рублей. На поезде предлагают поехать в Сибирь или Нижний Новгород. За такой тур придется заплатить 39,4-55,6 тысяч рублей. На самолете можно улететь в Сочи, Абхазию, Турцию или Египет. Отдых на Черноморском побережье на шесть ночей обойдется в 47,3 тысячи рублей, а на Средиземноморском — от 131 тысячи рублей. Дороже всего выйдет путевка в Египет. Цены начинаются от 153,8 тысяч рублей на человека на десять дней. Ранее пермский турагент рассказала, стоит ли в 2024 году ждать горящие путевки. Туристы, покупающие поездку за пару дней до вылета, могут остаться без места в хорошем отеле.