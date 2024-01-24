Стало известно о тяжелом состоянии актрисы Федосеевой-Шукшиной

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Из-за сильной боли в коленях она практически не может ходить.
«Федосеева-Шукшина практически не может ходить из-за сильной боли в коленях», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что состояние актрисы является необратимым и будет только ухудшаться. Было установлено, что коленные суставы актрисы деформированы, и она может сгибать ноги максимум под углом в 90 градусов. После проведения рентгеновского исследования был поставлен диагноз остеопороза второй степени обоих коленных суставов, что означает, что кости становятся слабыми, их плотность снижается.
Для облегчения боли актриса будет проходить обезболивающую терапию и применять домашнее лечение. В случае ухудшения состояния может потребоваться госпитализация. Важно отметить, что все это происходит на фоне уже пережитого инсульта и операции по установке электрокардиостимулятора, передали в telegram-канале.
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