Стало известно о тяжелом состоянии актрисы Федосеевой-Шукшиной

Mash: Федоссева-Шукшина из-за сильной боли в коленях не может ходить
© Служба новостей «URA.RU»
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Лидия Федосеева-Шукшина испытывает сильнейшие боли в коленных суставах, пишет Mash Фото:

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Из-за сильной боли в коленях она практически не может ходить.

«Федосеева-Шукшина практически не может ходить из-за сильной боли в коленях», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что состояние актрисы является необратимым и будет только ухудшаться. Было установлено, что коленные суставы актрисы деформированы, и она может сгибать ноги максимум под углом в 90 градусов. После проведения рентгеновского исследования был поставлен диагноз остеопороза второй степени обоих коленных суставов, что означает, что кости становятся слабыми, их плотность снижается.

Для облегчения боли актриса будет проходить обезболивающую терапию и применять домашнее лечение. В случае ухудшения состояния может потребоваться госпитализация. Важно отметить, что все это происходит на фоне уже пережитого инсульта и операции по установке электрокардиостимулятора, передали в telegram-канале.

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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Из-за сильной боли в коленях она практически не может ходить. «Федосеева-Шукшина практически не может ходить из-за сильной боли в коленях», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что состояние актрисы является необратимым и будет только ухудшаться. Было установлено, что коленные суставы актрисы деформированы, и она может сгибать ноги максимум под углом в 90 градусов. После проведения рентгеновского исследования был поставлен диагноз остеопороза второй степени обоих коленных суставов, что означает, что кости становятся слабыми, их плотность снижается. Для облегчения боли актриса будет проходить обезболивающую терапию и применять домашнее лечение. В случае ухудшения состояния может потребоваться госпитализация. Важно отметить, что все это происходит на фоне уже пережитого инсульта и операции по установке электрокардиостимулятора, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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