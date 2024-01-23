23 января 2024

Где и какие бонусы можно получить тюменским студентам и Татьянам 25 января

В Тюмени студентам и Татьянам в честь праздника сделают подарки
© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , студенческий билет
Все акции и бонусы доступны только при предъявлении документа Фото:

День студента и Татьянин день традиционно отмечают 25 января. В это время для всех причастных в городе есть скидки и подарки. URA.RU рассказало, где сэкономить и куда сходить в этот праздник в Тюмени.

Боулинг

Все дамы с именем Татьяна и студенты в боулинг-ресторане Brooklyn Bowl могут весь день 25 января катать шары бесплатно. Одно условие — депозит в размере 1690 рублей. Акция распространяется во всех трех филиалах ресторана.

Каток

Тюменским студентам предлагают бесплатно покататься на коньках на катке на набережной у «Конторы пароходства». Вход на лед — свободный, но в четверг, 25 января, всем причастным к празднику при предъявлении документа оплачивать аренду коньков будет не нужно.

Баня

В банном клубе «Биография» всех Татьян и студентов порадуют 20% скидкой на входной билет на территорию комплекса. Гостям представлена spa-зона с процедурами парения, а также открытый подогреваемый бассейн. На входе гостей попросят показать паспорт, подтверждающий имя или студенческий билет.

Рестораны

В гастробаре Winchester всех Татьян, пришедших отметить праздник, порадуют бокалом игристого. В городской кофейне «Кофе Брют» студентам и Татьянам при предъявлении документа также подадут бокал шампанского, а при заказе на вынос подарят круассан.

Красота/услуги

В салоне «Клеопатра» всем тюменкам с именем Татьяна подарят 25% скидку на услуги эпиляции. Процедура возможна только после консультации со специалистом.

Техника/электроника

В магазине техники iShop72 в Татьянин день и День студента горожанам при предъявлении документов, подарят персональную скидку. Сколько и на какие именно товары — держится в секрете.

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День студента и Татьянин день традиционно отмечают 25 января. В это время для всех причастных в городе есть скидки и подарки. URA.RU рассказало, где сэкономить и куда сходить в этот праздник в Тюмени. Боулинг Все дамы с именем Татьяна и студенты в боулинг-ресторане Brooklyn Bowl могут весь день 25 января катать шары бесплатно. Одно условие — депозит в размере 1690 рублей. Акция распространяется во всех трех филиалах ресторана. Каток Тюменским студентам предлагают бесплатно покататься на коньках на катке на набережной у «Конторы пароходства». Вход на лед — свободный, но в четверг, 25 января, всем причастным к празднику при предъявлении документа оплачивать аренду коньков будет не нужно. Баня В банном клубе «Биография» всех Татьян и студентов порадуют 20% скидкой на входной билет на территорию комплекса. Гостям представлена spa-зона с процедурами парения, а также открытый подогреваемый бассейн. На входе гостей попросят показать паспорт, подтверждающий имя или студенческий билет. Рестораны В гастробаре Winchester всех Татьян, пришедших отметить праздник, порадуют бокалом игристого. В городской кофейне «Кофе Брют» студентам и Татьянам при предъявлении документа также подадут бокал шампанского, а при заказе на вынос подарят круассан. Красота/услуги В салоне «Клеопатра» всем тюменкам с именем Татьяна подарят 25% скидку на услуги эпиляции. Процедура возможна только после консультации со специалистом. Техника/электроника В магазине техники iShop72 в Татьянин день и День студента горожанам при предъявлении документов, подарят персональную скидку. Сколько и на какие именно товары — держится в секрете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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