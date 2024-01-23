Тюменским аграриям заблокировали вывоз зерна в Казахстан и Китай

Россельхознадзор запретил вывоз из Тюменской области 87 партий зерна

24 января 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Из 119 партий зерна в январе к отправке на экспорт заблокированы 87 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Почти три четверти зерна, которое тюменские аграрии в январе планировали отправить на экспорт в Казахстан и Китай, были заблокированы Россельхознадзором. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ведомства. «Всего по документам к отправке в январе планировалось 119 партий зерна, однако в 87 случаях документы были оформлены с нарушениями. Это почти 75% от всех отправок, очень высокий процент неправильно оформленой сопроводительной документации», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Нарушения обнаружены у крупных импортеров — ООО «Заводоуковский маслозавод», ООО «Грейнком», ООО «Ишимский КХП». Одно из ключевых нарушений — отсутствие полного перечня всех необходимых исследований отправляемого продукта. Сообщается также, что Казахстан является основным импортером тюменского зерна и продуктов его переработки. Как ранее рассказало URA.RU, КНР так же наращивает импорт зернобобовых, выращенных в Тюменской области.

Почти три четверти зерна, которое тюменские аграрии в январе планировали отправить на экспорт в Казахстан и Китай, были заблокированы Россельхознадзором. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ведомства. «Всего по документам к отправке в январе планировалось 119 партий зерна, однако в 87 случаях документы были оформлены с нарушениями. Это почти 75% от всех отправок, очень высокий процент неправильно оформленой сопроводительной документации», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Нарушения обнаружены у крупных импортеров — ООО «Заводоуковский маслозавод», ООО «Грейнком», ООО «Ишимский КХП». Одно из ключевых нарушений — отсутствие полного перечня всех необходимых исследований отправляемого продукта. Сообщается также, что Казахстан является основным импортером тюменского зерна и продуктов его переработки. Как ранее рассказало URA.RU, КНР так же наращивает импорт зернобобовых, выращенных в Тюменской области.