23 января 2024

Тюменским аграриям заблокировали вывоз зерна в Казахстан и Китай

Россельхознадзор запретил вывоз из Тюменской области 87 партий зерна
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовые машины с зерном. Курган, грузовик, зерно, агро, агро ферма, фура с зерном
Из 119 партий зерна в январе к отправке на экспорт заблокированы 87 Фото:

Почти три четверти зерна, которое тюменские аграрии в январе планировали отправить на экспорт в Казахстан и Китай, были заблокированы Россельхознадзором. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ведомства.

«Всего по документам к отправке в январе планировалось 119 партий зерна, однако в 87 случаях документы были оформлены с нарушениями. Это почти 75% от всех отправок, очень высокий процент неправильно оформленой сопроводительной документации», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Нарушения обнаружены у крупных импортеров — ООО «Заводоуковский маслозавод», ООО «Грейнком», ООО «Ишимский КХП». Одно из ключевых нарушений — отсутствие полного перечня всех необходимых исследований отправляемого продукта.

Сообщается также, что Казахстан является основным импортером тюменского зерна и продуктов его переработки. Как ранее рассказало URA.RU, КНР так же наращивает импорт зернобобовых, выращенных в Тюменской области.

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Почти три четверти зерна, которое тюменские аграрии в январе планировали отправить на экспорт в Казахстан и Китай, были заблокированы Россельхознадзором. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ведомства. «Всего по документам к отправке в январе планировалось 119 партий зерна, однако в 87 случаях документы были оформлены с нарушениями. Это почти 75% от всех отправок, очень высокий процент неправильно оформленой сопроводительной документации», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Нарушения обнаружены у крупных импортеров — ООО «Заводоуковский маслозавод», ООО «Грейнком», ООО «Ишимский КХП». Одно из ключевых нарушений — отсутствие полного перечня всех необходимых исследований отправляемого продукта. Сообщается также, что Казахстан является основным импортером тюменского зерна и продуктов его переработки. Как ранее рассказало URA.RU, КНР так же наращивает импорт зернобобовых, выращенных в Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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