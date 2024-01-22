В Китае попробуют тюменский ячмень

Тюменская область отправила первую партию ячменя в КНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия по пивоварне Ермолаев. Тюмень., ладонь, зерна, ячмень, пивоварня ермолаев
Ранее ячмень из Тюмени отправляли в Казахстан и Ирак Фото:

Тюменская область отправила в Китайскую Народную Республику первую партию ячменя, выращенного в Ишимском районе области. Об этом сообщает в релизе пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Проведены исследования партии ячменя продовольственного из Ишимского района Тюменской области, общим весом 265 тонн. Исследования проводились на наличие в продукции карантинных организмов. Партия ячменя предназначалась для экспорта в Китай», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что в прошлом году КНР стала одним из ключевых импортеров тюменского овса и гороха. Отправок ячменя в Китай из Тюменской области не было, однако этот сорт зерна был востребован в Ираке. Имя поставщика и импортера в настоящий момент не разглашается.

Ранее URA.RU рассказало, что рынок Ирака стал одной из ключевых целей тюменских экспортеров в 2024 году. В стране заинтересовались тюменскими нефтяными, водоочистными и медицинскими технологиями.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменская область отправила в Китайскую Народную Республику первую партию ячменя, выращенного в Ишимском районе области. Об этом сообщает в релизе пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Проведены исследования партии ячменя продовольственного из Ишимского района Тюменской области, общим весом 265 тонн. Исследования проводились на наличие в продукции карантинных организмов. Партия ячменя предназначалась для экспорта в Китай», — говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что в прошлом году КНР стала одним из ключевых импортеров тюменского овса и гороха. Отправок ячменя в Китай из Тюменской области не было, однако этот сорт зерна был востребован в Ираке. Имя поставщика и импортера в настоящий момент не разглашается. Ранее URA.RU рассказало, что рынок Ирака стал одной из ключевых целей тюменских экспортеров в 2024 году. В стране заинтересовались тюменскими нефтяными, водоочистными и медицинскими технологиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...