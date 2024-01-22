В Китае попробуют тюменский ячмень

Тюменская область отправила в Китайскую Народную Республику первую партию ячменя, выращенного в Ишимском районе области. Об этом сообщает в релизе пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«Проведены исследования партии ячменя продовольственного из Ишимского района Тюменской области, общим весом 265 тонн. Исследования проводились на наличие в продукции карантинных организмов. Партия ячменя предназначалась для экспорта в Китай», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что в прошлом году КНР стала одним из ключевых импортеров тюменского овса и гороха. Отправок ячменя в Китай из Тюменской области не было, однако этот сорт зерна был востребован в Ираке. Имя поставщика и импортера в настоящий момент не разглашается.
Ранее URA.RU рассказало, что рынок Ирака стал одной из ключевых целей тюменских экспортеров в 2024 году. В стране заинтересовались тюменскими нефтяными, водоочистными и медицинскими технологиями.
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