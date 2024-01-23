23 января 2024

«Курганмашзавод» испытал бронетранспортер, созданный для Арктики. Видео

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Клипарт по теме Оружие. Челябинск, бтр, пулемет
Курганский бронетранспортер БТ-ЗФ адаптировали для условий Крайнего Севера (архивное фото) Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» адаптировало бронетранспортер БТ-ЗФ для работы в условиях Арктики. Видеокадры испытаний в зимних условиях опубликовано в telegram-канале Госкорпорации «Ростех».

«Ростех показал кадры испытаний бронетранспортера БТ-3Ф для Арктики. Этот вариант бронемашины, созанный на „Курганмашзаводе“, адаптирован для условий Крайнего Севера», — сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

Адаптированная версия бронетранспортера имеет утепленный корпус, независимую систему отопления. Также в арктическом БТ-ЗФ появились специальные гусеницы с уширителями для повышения проходимости по снежной целине и снижению давления на грунт. Курганский БТР предназначен для перевозки мотопехоты и спецподразделений, а также способен быть тактическим командным пунктом и медицинской машиной. На вооружении в БТ-ЗФ стоит автономный боевой модуль калибром 12,7 мм. Также бронемашина оборудована тепловизором и лазерным дальномером.

Ранее URA.RU писало об испытаниях бронетранспортера БТ-ЗФ в воде на полигоне «Курганмашзавода». Машину, созданную на базе БМП-3, проверяли на плавучесть.

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Оборонное предприятие «Курганмашзавод» адаптировало бронетранспортер БТ-ЗФ для работы в условиях Арктики. Видеокадры испытаний в зимних условиях опубликовано в telegram-канале Госкорпорации «Ростех». «Ростех показал кадры испытаний бронетранспортера БТ-3Ф для Арктики. Этот вариант бронемашины, созанный на „Курганмашзаводе“, адаптирован для условий Крайнего Севера», — сообщили в пресс-службе Госкорпорации. Адаптированная версия бронетранспортера имеет утепленный корпус, независимую систему отопления. Также в арктическом БТ-ЗФ появились специальные гусеницы с уширителями для повышения проходимости по снежной целине и снижению давления на грунт. Курганский БТР предназначен для перевозки мотопехоты и спецподразделений, а также способен быть тактическим командным пунктом и медицинской машиной. На вооружении в БТ-ЗФ стоит автономный боевой модуль калибром 12,7 мм. Также бронемашина оборудована тепловизором и лазерным дальномером. Ранее URA.RU писало об испытаниях бронетранспортера БТ-ЗФ в воде на полигоне «Курганмашзавода». Машину, созданную на базе БМП-3, проверяли на плавучесть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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