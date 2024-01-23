«Курганмашзавод» испытал бронетранспортер, созданный для Арктики. Видео

24 января 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Курганский бронетранспортер БТ-ЗФ адаптировали для условий Крайнего Севера (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» Оборонное предприятие «Курганмашзавод» адаптировало бронетранспортер БТ-ЗФ для работы в условиях Арктики. Видеокадры испытаний в зимних условиях опубликовано в telegram-канале Госкорпорации «Ростех». «Ростех показал кадры испытаний бронетранспортера БТ-3Ф для Арктики. Этот вариант бронемашины, созанный на „Курганмашзаводе“, адаптирован для условий Крайнего Севера», — сообщили в пресс-службе Госкорпорации. Адаптированная версия бронетранспортера имеет утепленный корпус, независимую систему отопления. Также в арктическом БТ-ЗФ появились специальные гусеницы с уширителями для повышения проходимости по снежной целине и снижению давления на грунт. Курганский БТР предназначен для перевозки мотопехоты и спецподразделений, а также способен быть тактическим командным пунктом и медицинской машиной. На вооружении в БТ-ЗФ стоит автономный боевой модуль калибром 12,7 мм. Также бронемашина оборудована тепловизором и лазерным дальномером. Ранее URA.RU писало об испытаниях бронетранспортера БТ-ЗФ в воде на полигоне «Курганмашзавода». Машину, созданную на базе БМП-3, проверяли на плавучесть.

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» адаптировало бронетранспортер БТ-ЗФ для работы в условиях Арктики. Видеокадры испытаний в зимних условиях опубликовано в telegram-канале Госкорпорации «Ростех». «Ростех показал кадры испытаний бронетранспортера БТ-3Ф для Арктики. Этот вариант бронемашины, созанный на „Курганмашзаводе“, адаптирован для условий Крайнего Севера», — сообщили в пресс-службе Госкорпорации. Адаптированная версия бронетранспортера имеет утепленный корпус, независимую систему отопления. Также в арктическом БТ-ЗФ появились специальные гусеницы с уширителями для повышения проходимости по снежной целине и снижению давления на грунт. Курганский БТР предназначен для перевозки мотопехоты и спецподразделений, а также способен быть тактическим командным пунктом и медицинской машиной. На вооружении в БТ-ЗФ стоит автономный боевой модуль калибром 12,7 мм. Также бронемашина оборудована тепловизором и лазерным дальномером. Ранее URA.RU писало об испытаниях бронетранспортера БТ-ЗФ в воде на полигоне «Курганмашзавода». Машину, созданную на базе БМП-3, проверяли на плавучесть.