На полигонах «Курганмашзавода» показали испытания плавающего бронетранспортера БТ-3Ф. Об этом сообщается в специальной программе на одном из федеральных телеканалов.
«Одна из новинок „Курганмашзавода“ — бронетранспортер БТ-3Ф с системой управляемого вооружения „Корнет“. Впервые он был представлен на форуме „Армия-2023“, а сейчас мы проверяем плавучесть этой боевой машины», — сказал журналист «Первого канала» в итоговой программе «Время». Бронетранспортер создан на базе бронемашины БМП-3.
Ранее URA.RU писало, что на «Первом канале» показали спецвыпуск про работу курганского оборонного завода. В программе рассказали о производстве БМП-3 и другой бронетехники.
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