24 сентября 2023
23 сентября 2023

На «Курганмашзаводе» бронемашину испытывают в воде. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
На «Курганмашзаводе» показали испытание бронемашин Фото:

На полигонах «Курганмашзавода» показали испытания плавающего бронетранспортера БТ-3Ф. Об этом сообщается в специальной программе на одном из федеральных телеканалов.

«Одна из новинок „Курганмашзавода“ — бронетранспортер БТ-3Ф с системой управляемого вооружения „Корнет“. Впервые он был представлен на форуме „Армия-2023“, а сейчас мы проверяем плавучесть этой боевой машины», — сказал журналист «Первого канала» в итоговой программе «Время». Бронетранспортер создан на базе бронемашины БМП-3.

Ранее URA.RU писало, что на «Первом канале» показали спецвыпуск про работу курганского оборонного завода. В программе рассказали о производстве БМП-3 и другой бронетехники.

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На полигонах «Курганмашзавода» показали испытания плавающего бронетранспортера БТ-3Ф. Об этом сообщается в специальной программе на одном из федеральных телеканалов. «Одна из новинок „Курганмашзавода“ — бронетранспортер БТ-3Ф с системой управляемого вооружения „Корнет“. Впервые он был представлен на форуме „Армия-2023“, а сейчас мы проверяем плавучесть этой боевой машины», — сказал журналист «Первого канала» в итоговой программе «Время». Бронетранспортер создан на базе бронемашины БМП-3. Ранее URA.RU писало, что на «Первом канале» показали спецвыпуск про работу курганского оборонного завода. В программе рассказали о производстве БМП-3 и другой бронетехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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