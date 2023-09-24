На «Курганмашзаводе» бронемашину испытывают в воде. Видео

25 сентября 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

На «Курганмашзаводе» показали испытание бронемашин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На полигонах «Курганмашзавода» показали испытания плавающего бронетранспортера БТ-3Ф. Об этом сообщается в специальной программе на одном из федеральных телеканалов. «Одна из новинок „Курганмашзавода“ — бронетранспортер БТ-3Ф с системой управляемого вооружения „Корнет“. Впервые он был представлен на форуме „Армия-2023“, а сейчас мы проверяем плавучесть этой боевой машины», — сказал журналист «Первого канала» в итоговой программе «Время». Бронетранспортер создан на базе бронемашины БМП-3. Ранее URA.RU писало, что на «Первом канале» показали спецвыпуск про работу курганского оборонного завода. В программе рассказали о производстве БМП-3 и другой бронетехники.

На полигонах «Курганмашзавода» показали испытания плавающего бронетранспортера БТ-3Ф. Об этом сообщается в специальной программе на одном из федеральных телеканалов. «Одна из новинок „Курганмашзавода“ — бронетранспортер БТ-3Ф с системой управляемого вооружения „Корнет“. Впервые он был представлен на форуме „Армия-2023“, а сейчас мы проверяем плавучесть этой боевой машины», — сказал журналист «Первого канала» в итоговой программе «Время». Бронетранспортер создан на базе бронемашины БМП-3. Ранее URA.RU писало, что на «Первом канале» показали спецвыпуск про работу курганского оборонного завода. В программе рассказали о производстве БМП-3 и другой бронетехники.