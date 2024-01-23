Свердловские власти усилились перед сезоном пожаров, но есть проблема. Фото

Свердловские власти усилились перед сезоном пожаров, закупив технику за 250 млн

24 января 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Принимать новую технику приехали замгубернатора Алексей Шмыков и министр природы Денис Мамонтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для Уральской авиабазы охраны лесов, которая отвечает за тушение пожаров в регионе, закупили дополнительную технику — на 250 млн рублей. Власти предполагают, что эта мера, в частности, позволит избежать повторения прошлогодней ситуации, когда в поселках Сосьва и Шайдуриха сгорели десятки домов. Но не отрицают, что есть и другая проблема, которую нужно решать — дефицит кадров. «Сейчас активно идет подготовка к новому пожароопасному сезону, и укрепление материально-технической базы — один из шагов. Второй вопрос — заработная плата и укомплектованность [авиабазы]: штатная и сезонная. Ключевой вопрос — высокая конкуренция за водителей. Заработная плата на рынке растет, и это хорошо, но перед нами встают новые вызовы», — рассказал URA.RU заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков во время приемки новой спецтехники в штабе Уральской авиабазы. При этом, по словам исполняющего обязанности директора авиабазы Александра Петрова, сейчас в штате больше 800 сотрудников. Для сравнения, в марте 2023 года департамент информационной политики Свердловской области озвучивал цифру в 679 человек. Всем им в прошлом году увеличили зарплаты — на 5,5 — 10,9%, в этом году таких планов пока нет. Среди новой техники — 10 пожарных машин «Урал», три тягача «МАЗ», пять полноприводных «ГАЗелей», два пассажирских «Соболя», один грузовой «ГАЗ — Next», три гусеничных снегоболотохода на базе МТЛБ. Еще пять бульдозеров-болотоходов «Агромаш — 90ТГ» обещают прислать до конца февраля. Глава регионального минприроды Денис Мамонтов отмечает, что дополнительная техника поможет повысить показатель тушения пожаров в первые сутки. «В прошлом году этот показатель у нас равнялся 46%, мы его должны сделать выше 80% и со временем дойти до 100% тушения пожаров в первые сутки», — отмечает он. В Свердловской области в 2023 году из-за лесных пожаров особенно пострадали поселки Шайдуриха и Сосьва. В последней сгорели больше ста домов, два человека погибли. Все новости о том, как прошел пожароопасный сезон — 2023, в сюжете URA.RU. Алексей Шмыков решил лично проверить, как работает вездеход на базе МТЛБ. Признался, что водить гусеничную технику научился еще 30 лет назад — в школе. Сотрудники авиабазы в это время шутили, что нашли «танкиста» на базу в Карпинск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новые машины будут использовать для тушения пожаров по всей области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ключи от новой техники сотрудникам авиабазы вручил замгубернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самое многочисленное приобретение — пожарные машины «Урал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для Уральской авиабазы охраны лесов, которая отвечает за тушение пожаров в регионе, закупили дополнительную технику — на 250 млн рублей. Власти предполагают, что эта мера, в частности, позволит избежать повторения прошлогодней ситуации, когда в поселках Сосьва и Шайдуриха сгорели десятки домов. Но не отрицают, что есть и другая проблема, которую нужно решать — дефицит кадров. «Сейчас активно идет подготовка к новому пожароопасному сезону, и укрепление материально-технической базы — один из шагов. Второй вопрос — заработная плата и укомплектованность [авиабазы]: штатная и сезонная. Ключевой вопрос — высокая конкуренция за водителей. Заработная плата на рынке растет, и это хорошо, но перед нами встают новые вызовы», — рассказал URA.RU заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков во время приемки новой спецтехники в штабе Уральской авиабазы. При этом, по словам исполняющего обязанности директора авиабазы Александра Петрова, сейчас в штате больше 800 сотрудников. Для сравнения, в марте 2023 года департамент информационной политики Свердловской области озвучивал цифру в 679 человек. Всем им в прошлом году увеличили зарплаты — на 5,5 — 10,9%, в этом году таких планов пока нет. Среди новой техники — 10 пожарных машин «Урал», три тягача «МАЗ», пять полноприводных «ГАЗелей», два пассажирских «Соболя», один грузовой «ГАЗ — Next», три гусеничных снегоболотохода на базе МТЛБ. Еще пять бульдозеров-болотоходов «Агромаш — 90ТГ» обещают прислать до конца февраля. Глава регионального минприроды Денис Мамонтов отмечает, что дополнительная техника поможет повысить показатель тушения пожаров в первые сутки. «В прошлом году этот показатель у нас равнялся 46%, мы его должны сделать выше 80% и со временем дойти до 100% тушения пожаров в первые сутки», — отмечает он. В Свердловской области в 2023 году из-за лесных пожаров особенно пострадали поселки Шайдуриха и Сосьва. В последней сгорели больше ста домов, два человека погибли. Все новости о том, как прошел пожароопасный сезон — 2023, в сюжете URA.RU.