Общество В МЧС объяснили причину эвакуации пермяков из здания на Бульваре Гагарина Пермское ГУ МЧС: в здании на Бульваре Гагарина проводилась проверка сигнализации 24 января 2024 в 14:17 Размер текста - 17 + Причиной эвакуации послужила плановая проверка пожарной сигнализации Фото: Анна Майорова © URA.RU Причиной эвакуации людей в Перми из здания на Бульваре Гагарина, 10, послужила проверка системы пожарной сигнализации. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС. «По предварительным данным проводилась плановая проверка автоматической системы пожарной сигнализации на объекте. Пожарно-спасательные подразделения на место не выезжали», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми эвакуируют людей из здания на Бульваре Гагарина, 10. По этому адресу находятся различные госорганизации, в том числе региональные министерства агропромышленного комплекса, соцразвития, краевой минздрав и другие ведомства. Причиной эвакуации людей в Перми из здания на Бульваре Гагарина, 10, послужила проверка системы пожарной сигнализации. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС. «По предварительным данным проводилась плановая проверка автоматической системы пожарной сигнализации на объекте. Пожарно-спасательные подразделения на место не выезжали», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми эвакуируют людей из здания на Бульваре Гагарина, 10. По этому адресу находятся различные госорганизации, в том числе региональные министерства агропромышленного комплекса, соцразвития, краевой минздрав и другие ведомства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям