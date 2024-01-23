23 января 2024

В МЧС объяснили причину эвакуации пермяков из здания на Бульваре Гагарина

Пермское ГУ МЧС: в здании на Бульваре Гагарина проводилась проверка сигнализации
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной эвакуации послужила плановая проверка пожарной сигнализации Фото:

Причиной эвакуации людей в Перми из здания на Бульваре Гагарина, 10, послужила проверка системы пожарной сигнализации. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

«По предварительным данным проводилась плановая проверка автоматической системы пожарной сигнализации на объекте. Пожарно-спасательные подразделения на место не выезжали», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми эвакуируют людей из здания на Бульваре Гагарина, 10. По этому адресу находятся различные госорганизации, в том числе региональные министерства агропромышленного комплекса, соцразвития, краевой минздрав и другие ведомства.

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Причиной эвакуации людей в Перми из здания на Бульваре Гагарина, 10, послужила проверка системы пожарной сигнализации. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС. «По предварительным данным проводилась плановая проверка автоматической системы пожарной сигнализации на объекте. Пожарно-спасательные подразделения на место не выезжали», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми эвакуируют людей из здания на Бульваре Гагарина, 10. По этому адресу находятся различные госорганизации, в том числе региональные министерства агропромышленного комплекса, соцразвития, краевой минздрав и другие ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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