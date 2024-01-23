В МЧС объяснили причину эвакуации пермяков из здания на Бульваре Гагарина

Причиной эвакуации послужила плановая проверка пожарной сигнализации
Причиной эвакуации людей в Перми из здания на Бульваре Гагарина, 10, послужила проверка системы пожарной сигнализации. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.
«По предварительным данным проводилась плановая проверка автоматической системы пожарной сигнализации на объекте. Пожарно-спасательные подразделения на место не выезжали», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми эвакуируют людей из здания на Бульваре Гагарина, 10. По этому адресу находятся различные госорганизации, в том числе региональные министерства агропромышленного комплекса, соцразвития, краевой минздрав и другие ведомства.
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