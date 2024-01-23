23 января 2024

В Перми из здания на Бульваре Гагарина эвакуируют работников краевых министерств

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, указатель, табличка, выход
Из здания на Бульваре Гагарина эвакуируют сотрудников министерств Фото:

В Перми эвакуируют людей из здания на Бульваре Гагарина, 10. По этому адресу находятся различные госорганизации, в том числе министерства здравоохранения и агропромышленного комплекса Пермского края.

«Здание на Бульваре Гагарина эвакуируют. По словам нашего читателя, подробности и причины эвакуации не рассказывают, а тревога может быть не учебной», — сообщает telegram-канал «В курсе.ру».

В помещениях располагаются региональные министерства агропромышленного комплекса и соцразвития, краевой минздрав и другие ведомства. URA.RU направило запрос в краевой минтербез с просьбой прокомментировать данные об эвакуации. Ответ ожидается.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми эвакуируют людей из здания на Бульваре Гагарина, 10. По этому адресу находятся различные госорганизации, в том числе министерства здравоохранения и агропромышленного комплекса Пермского края. «Здание на Бульваре Гагарина эвакуируют. По словам нашего читателя, подробности и причины эвакуации не рассказывают, а тревога может быть не учебной», — сообщает telegram-канал «В курсе.ру». В помещениях располагаются региональные министерства агропромышленного комплекса и соцразвития, краевой минздрав и другие ведомства. URA.RU направило запрос в краевой минтербез с просьбой прокомментировать данные об эвакуации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...