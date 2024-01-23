В Перми из здания на Бульваре Гагарина эвакуируют работников краевых министерств

Из здания на Бульваре Гагарина эвакуируют сотрудников министерств
В Перми эвакуируют людей из здания на Бульваре Гагарина, 10. По этому адресу находятся различные госорганизации, в том числе министерства здравоохранения и агропромышленного комплекса Пермского края.
«Здание на Бульваре Гагарина эвакуируют. По словам нашего читателя, подробности и причины эвакуации не рассказывают, а тревога может быть не учебной», — сообщает telegram-канал «В курсе.ру».
В помещениях располагаются региональные министерства агропромышленного комплекса и соцразвития, краевой минздрав и другие ведомства. URA.RU направило запрос в краевой минтербез с просьбой прокомментировать данные об эвакуации. Ответ ожидается.
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