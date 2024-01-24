Здание признали подлежащим сносу еще в 2019 году
В Тюмени из-за сноса скандального долгостроя на улице Герцена перекрыли дорогу на Камышинской. Работы планировали закончить 30 декабря 2023 года, однако перекрытие участка возле здания продлили до середины февраля. Как сносят долгострой, который получил звание «позора города» среди тюменцев — в фоторепортаже URA.RU.
Долгострой на улице Герцена начали возводить еще в 2000 году, здание должно было стать жилой многоэтажкой. Но застройщика ПСК «Континент» был признан банкротом. Так, долгострой признали аварийным и подлежащим сносу
Летом к разбору долгостроя приступила компания «Градстрой» (ГК «СБК»). По планам, снос должны закончить к 1 марта 2024 года
Дорогу возле здания на улице Камышинской (на участке от Смоленской до Герцена) из-за сноса перекрыли еще в ноябре прошлого года и обещали открыть ее в конце декабря. Но сроки затянулись и теперь, по новым данным, дорогу откроют к середине февраля
Как рассказал заместитель главы города Владимир Третьяков, вынужденные выходные наступали на объекте из-за погоды. «Актировка для башенного крана и мини-экскаваторов объявляется при минус 25 градусах: масло в 16-миллиметровых гидравлических шлангах просто-напросто замерзает», — сообщил замглавы
При разборе долгостроя тюменцы жаловались на летящий вниз строительный мусор. Выяснилось, что подрядчик неправильно провел работы по удалению стройматериала с верхних этажей
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