Здание признали подлежащим сносу еще в 2019 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени из-за сноса скандального долгостроя на улице Герцена перекрыли дорогу на Камышинской. Работы планировали закончить 30 декабря 2023 года, однако перекрытие участка возле здания продлили до середины февраля. Как сносят долгострой, который получил звание «позора города» среди тюменцев — в фоторепортаже URA.RU.

Долгострой на улице Герцена начали возводить еще в 2000 году, здание должно было стать жилой многоэтажкой. Но застройщика ПСК «Континент» был признан банкротом. Так, долгострой признали аварийным и подлежащим сносу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Летом к разбору долгостроя приступила компания «Градстрой» (ГК «СБК»). По планам, снос должны закончить к 1 марта 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дорогу возле здания на улице Камышинской (на участке от Смоленской до Герцена) из-за сноса перекрыли еще в ноябре прошлого года и обещали открыть ее в конце декабря. Но сроки затянулись и теперь, по новым данным, дорогу откроют к середине февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Как рассказал заместитель главы города Владимир Третьяков, вынужденные выходные наступали на объекте из-за погоды. «Актировка для башенного крана и мини-экскаваторов объявляется при минус 25 градусах: масло в 16-миллиметровых гидравлических шлангах просто-напросто замерзает», — сообщил замглавы Фото: Денис Моргунов © URA.RU