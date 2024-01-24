В Тюмени из-за «позорного» долгостроя продлили перекрытие улицы. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос долгостроя. Тюмень, долгострой, снос дома, снос, ул герцена 50
Здание признали подлежащим сносу еще в 2019 году Фото:

В Тюмени из-за сноса скандального долгостроя на улице Герцена перекрыли дорогу на Камышинской. Работы планировали закончить 30 декабря 2023 года, однако перекрытие участка возле здания продлили до середины февраля. Как сносят долгострой, который получил звание «позора города» среди тюменцев — в фоторепортаже URA.RU.

Снос долгостроя. Тюмень
Долгострой на улице Герцена начали возводить еще в 2000 году, здание должно было стать жилой многоэтажкой. Но застройщика ПСК «Континент» был признан банкротом. Так, долгострой признали аварийным и подлежащим сносу
Фото:
Снос долгостроя. Тюмень
Летом к разбору долгостроя приступила компания «Градстрой» (ГК «СБК»). По планам, снос должны закончить к 1 марта 2024 года
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Снос долгостроя. Тюмень
Дорогу возле здания на улице Камышинской (на участке от Смоленской до Герцена) из-за сноса перекрыли еще в ноябре прошлого года и обещали открыть ее в конце декабря. Но сроки затянулись и теперь, по новым данным, дорогу откроют к середине февраля
Фото:
Снос долгостроя. Тюмень
Как рассказал заместитель главы города Владимир Третьяков, вынужденные выходные наступали на объекте из-за погоды. «Актировка для башенного крана и мини-экскаваторов объявляется при минус 25 градусах: масло в 16-миллиметровых гидравлических шлангах просто-напросто замерзает», — сообщил замглавы
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Снос долгостроя. Тюмень
При разборе долгостроя тюменцы жаловались на летящий вниз строительный мусор. Выяснилось, что подрядчик неправильно провел работы по удалению стройматериала с верхних этажей
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В Тюмени из-за сноса скандального долгостроя на улице Герцена перекрыли дорогу на Камышинской. Работы планировали закончить 30 декабря 2023 года, однако перекрытие участка возле здания продлили до середины февраля. Как сносят долгострой, который получил звание «позора города» среди тюменцев — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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