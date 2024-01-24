Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Путина

24 января 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Кремль оценил Надеждина как соперника Путину Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кремль не рассматривает кандидата в президенты России Бориса Надеждина как потенциального соперника для Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства, которые пройдут в марте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы не рассматриваем его (Бориса Надеждина — прим. URA.RU) как соперника», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сам Надеждин 23 января сообщил о том, что собрал 100 тысяч необходимых подписей избирателей для выдвижения на выборы президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта. При этом он отмечал, что продолжит их собирать, пока их количество не достигнет 150 тысяч, чтобы к качеству необходимого числа подписей ЦИКу «нельзя было придраться». URA.RU собрало информацию о том, кто такой Надеждин в одной новости.

Кремль не рассматривает кандидата в президенты России Бориса Надеждина как потенциального соперника для Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства, которые пройдут в марте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы не рассматриваем его (Бориса Надеждина — прим. URA.RU) как соперника», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сам Надеждин 23 января сообщил о том, что собрал 100 тысяч необходимых подписей избирателей для выдвижения на выборы президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта. При этом он отмечал, что продолжит их собирать, пока их количество не достигнет 150 тысяч, чтобы к качеству необходимого числа подписей ЦИКу «нельзя было придраться». URA.RU собрало информацию о том, кто такой Надеждин в одной новости.